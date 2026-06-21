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Pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuzobustavljen je posle saopštenja Centralnog štaba "Hatam al-Anbija", prenela je iranska agencija Tasnim, navodeći da od juče nijednom brodu nije dozvoljen ulazak niti izlazak iz ovog strateškog plovnog puta.

Kako se navodi, Ormuski moreuz će biti zatvoren za plovidbu zbog navoda da su Sjedinjene Američke Države prekršile odredbe sporazuma o okončanju rata i da je izraelska strana nastavila sa kršenjem prekida vatre na jugu Libana.

Tasnim navodi da prema njihovim tvrdnjama od juče nijedno plovilo nije dobilo dozvolu da uđe u moreuz ili ga napusti, dok podaci o pomorskoj navigaciji pokazuju da u tom periodu nije zabeležen saobraćaj kroz ovu stratešku pomorsku rutu.

Kurir.rs/Tasnim

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