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Tri osobe su poginule u požaru koji je izbio u jednospratnom paviljonu u Vajt Sitiju, u zapadnom Londonu, saopštila je danas Londonska vatrogasna brigada.

U saopštenju se navodi da su dve osobe proglašene mrtvima na licu mesta a da je treći muškarac, koji je bio prevezen u bolnicu na dalje lečenje, preminuo tokom protekle noći od zadobijenih povreda, prenosi Skaj njuz.

Vatrogasci su saopštili da je požar stavljen pod kontrolu do 21.25 sati.

Portparol londonske službe hitne pomoći rekao je da su pripadnici te službe pružili pomoć devet osoba, kao i da su tri pacijenta sa lica mesta prevezena u traumatološki centar.

"Uzrok požara ispituju specijalizovani službenici vatrogasne brigade za istragu požara i Metropolitenska policijska služb", navodi se u saopštenju Londonske vatrogasne brigade.