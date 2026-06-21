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Kako pišu britanski mediji, izveštaji sugerišu da premijer Velike Britanije Kir Starmer provodi vikend sa suprugom u Čekersu kako bi razgovarao o svojoj budućnosti.

Ministar privrede Piter Kajl izjavio je za "Skaj njuz" Trevora Filipsa da premijer "razmišlja o političkim realnostima".

Predsednik SAD Donald Tramp se oglasio povodom potencijalnog odlaska Starmera iz Dauning strita, tvrdeći da će "on podneti ostavku".

"Doživeo je težak neuspeh u dve veoma važne oblasti - imigraciji i energetici", dodao je predsednik SAD.

Tramp je takođe pozvao Veliku Britaniju da "otvori naftna polja u Severnom moru".

List "Obzerver" je preneo da Starmer razmišlja o tome da sutra objavi nameru da podnese ostavku na mesto lidera Laburista.

Kurir.rs/Agencije

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