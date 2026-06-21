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Rusija je za nedelju dana gađala Ukrajinu sa 2.200 dronova, 1.800 vođenih bombi i 87 raketa, izjavio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, a njegov ministar spoljnih poslova Andrej Sibiha pozvao saveznike Ukrajine da odmah deluju povećanjem pritiska na Rusiju.

Oblasti Dnjepropetrovska, Harkovska, Odeska, Sumska, Donjecka, Kirovogradska i Rovnova "su pod vatrom", napisao je Zelenski na Telegramu.

Sibiha je preporučio da "prava strategija da se Putin primora da okonča rat jeste da mu se uskrati kiseonik - vojno, ekonomski, politički, tehnološki" i da ;svoj deo ;Ukrajina već radi: napadima - "sankcijama dugog dometa", udarima srednjeg dometa i ometanjem logistike ruskih okupacionih snaga, prenela je državna novinska agencija Ukrinform.

"Pozivamo naše saveznike da pojačaju pritisak na Rusiju u svim oblastima. Zadavite rusku ratnu mašineriju, ispraznite njen ratni budžet i lišite Putina svih iluzija da bi mogao da postigne bilo kakve ciljeve na bojnom polju", napisao je ministar na mreži X.

"Zajedno možemo da lišimo Putinov režim kiseonika i da mu ne ostavimo drugi način osim da okonča rat. Ali akcija mora biti preduzeta sada, a ne kasnije", pozvao je Sibiha.

Kako je objavio Ukrinform, predsednik Zelenski je potvrdio ;napade na rusku pomorsku logistiku, objekte naftne industrije i sisteme protivvazdušne odbrane sa obe strane Krimskog mosta prošle noći.