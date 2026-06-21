Na plaži u Draču, tragično je izgubio život jedanaestogodišnjak iz Tirane dok se kupao u moru. Policija istražuje uzroke incidenta.
Planeta
DETE (11) SE UDAVILO U DRAČU Strašna tragedija, kupao se u moru, sve se odigralo u trenu
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Tragičan događaj dogodio se ove nedelje na plaži u Draču u Albaniji, gde je jedanaestogodišnjak iz Tirane izgubio život dok se kupao u moru.
Prema policijskom izveštaju, incident se dogodio oko 10:35, u naselju broj 13, gde se maloletnik kupao u moru i "sumnja se da se slučajno udavio".
Istražni tim nastavlja rad na razjašnjavanju i potpunom dokumentovanju okolnosti incidenta, kao i na utvrđivanju uzroka utapanja jedanaestogodišnjeg dečaka koji živi u Tirani.
Kurir/Euronews.al
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