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Iranska delegacija odbila je zajedničko fotografisanje sa američkom delegacijom tokom četvorostranog sastanka u Švajcarskoj, objavila je iranska agencija Tasnim, pozivajući se na izvor blizak iranskom pregovaračkom timu.

Izvor je rekao novinskoj agenciji Tasnim da su američka delegacija i organizatori sastanka planirali rukovanje i zajedničku ceremoniju fotografisanja u Švajcarskoj.

Međutim, tome se usprotivio šef iranskog pregovaračkog tima.

Pregovori SAD i Irana u Švajcarskoj Foto: FABRICE COFFRINI / POOL/AFP POOL via KEYSTONE, Fabrice Coffrini/Keystone

Prva runda razgovora Irana sa Sjedinjenim Američkim Državama u Švajcarskoj danas je završena, izjavio je za Rojters izvor blizak pregovaračkom timu.

Potpredsednik SAD Džej Di Vens je, u Birgenštoku, švajcarskom planinskom odmaralištu, gde se održavaju pregovori, tokom razgovora sa iranskom stranom o širem sporazumu na Bliskom istoku, ocenio da se SAD nalaze u "istorijskom trenutku" i naveo da se u razgovorima u kojima posreduju predstavnici Pakistana i Katara, radi na "transformaciji Bliskog istoka" i trajnom unapređenju odnosa sa Iranom.

Kurir.rs/Agencije

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