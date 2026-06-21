Iranska delegacija odbila je zajedničko fotografisanje sa američkom delegacijom tokom četvorostranog sastanka u Švajcarskoj , objavila je iranska agencija Tasnim, pozivajući se na izvor blizak iranskom pregovaračkom timu.

Izvor je rekao novinskoj agenciji Tasnim da su američka delegacija i organizatori sastanka planirali rukovanje i zajedničku ceremoniju fotografisanja u Švajcarskoj.

Potpredsednik SAD Džej Di Vens je, u Birgenštoku, švajcarskom planinskom odmaralištu, gde se održavaju pregovori, tokom razgovora sa iranskom stranom o širem sporazumu na Bliskom istoku, ocenio da se SAD nalaze u "istorijskom trenutku" i naveo da se u razgovorima u kojima posreduju predstavnici Pakistana i Katara, radi na "transformaciji Bliskog istoka" i trajnom unapređenju odnosa sa Iranom.