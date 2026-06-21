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Moskva očekuje pobedu, a ne sprovođenje sporazuma o Ukrajini postignutog na prošlogodišnjem samitu na Aljasci, rekao je pomoćnik ministra spoljnih poslova Rusije Jurij Ušakov ruskoj televiziji Vesti.

On je rekao da je Moskva usmerena na ostvarivanje sopstvenih ciljeva i naglasio da stav Rusije ostaje nepromenjen i da se zasniva na prethodno definisanim principima.

„Ne očekujemo da se ovi dogovori ili sporazumi ispune, očekujemo pobedu. Očekujemo da postignemo sopstvene ciljeve“, rekao je Ušakov.

Takođe je rekao da se samo jedna strana pridržava sporazuma, dok je druga pokazala da „nije sasvim sposobna da završi svoj deo puta“. Zapadne zemlje greše verujući da Rusija može biti poražena, tvrdio je, dodajući da su događaji na bojnom polju u rusko-ukrajinskom ratu dokazali suprotno.

„Oni igraju svoje igre, sa ciljem da nas konačno pobede. Svi to govore. Sada su uvereni da su u pravu jer navodno osećaju da je ovo trenutak kada mogu snažnije da zastupaju svoje štetne, nekonstruktivne stavove“, naglasio je.

Prema Ušakovljevim rečima, procena situacije zahteva pažljivo praćenje dešavanja duž linije fronta, gde je, kako je tvrdio, ruske snage „postepeno i stalno napreduju“.

Kurir.rs/Agencije

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