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Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha izjavio je danas da će njegova zemlja odgovoriti na bilo kakvu neprijateljsku akciju usmerenu protiv nje, posle odluke poljskog predsednika Karola Navrockog da opozove Orden Belog orla Volodimiru Zelenskom, usred tenzija vezanih za istoriju dve susedne zemlje.

"Uvek smo konstruktivno pristupali pitanjima, cenili naše odnose sa Poljskom i bili zahvalni na pomoći koju smo dobili", naglasio je ukrajinski ministar spoljnih poslova, prema pisanju lista Ukrajinska pravda.

Nepoštovanje prema predsedniku Ukrajine ne tiče se samo počasnih odlikovanja, to je nepoštovanje prema ukrajinskom vojniku, ukrajinskom narodu i našem pravu da imamo svoju istoriju. Nećemo to tolerisati to, dodao je ukrajinski ministar.

"Simetrično ćemo odgovoriti na sve preduzete mere, posebno ako su neprijateljske i nepoštujuće prema našoj zemlji. Vreme kada su takve akcije ignorisane je prošlo", dodao je on.

Sibiha je optužio poljskog predsednika da je uništio pozitivan napredak postignut poslednjih godina između Kijeva i Varšave.

"Nije slučajno što dobija aplauz iz Moskve", rekao je ukrajinski ministar pozivajući Poljsku na uzdržanost.

Navrocki saopštio je u petak uveče da je rešio da oduzme Zelenskom najviše poljsko odlikovanje, Orden belog orla, zato što je jedna jedinica ukrajinske vojske odlukom Zelenskog ponela ime "Heroji Ukrajinske ustaničke armije".

Jedinica istog imena, oružana frakcija organizacije ukrajinskih nacionalista Stepena Bandere, borila se u Drugom svetskom ratu protiv Crvene armije često sarađujući sa Hitlerovim nacistima, a odgovorni su za etnička čišćenja i masakr Poljaka, Čeha i Jevreja u oblasti Volinja, na zapadu današnje Ukrajine, kada su 1943. pobili prema procenama poljskih istoričara oko 100.000 pripadnika poljske manjine.