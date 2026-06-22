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Vlada Francuska je službe za vanredne situacije i vojsku stavila u stanje pripravnosti zbog šumskih požara, zabranila pijenje alkohola na javnom mestu i otkazala neka sportska takmičenja da bi se izborila sa toplotnim talasom koji se širi po delovima Evrope.

U trećini Francuske je juče bio na snazi "crveni meteo-alarm" jer se očekivalo da će temperatura dostići i 40 stepeni u nekim područjima, dok će danas biti još toplije.

Ajfelova kula i druga pariska mesta popularna među turistima postavila su raspršivače vode za rashlađivanje posetilaca, a vlasti su najavile i niz drugih mera da bi se smanjila opasnost od vrućine.

Više od 200.000 ljudi širom Evrope umrlo je od vrućine u poslednje četiri godine, a većina tih smrti je mogla da se spreči, saopštila je kancelarija Svetske zdravstvene organizacije (SZO) za Evropu.

Ovog leta se očekuju temperature iznad proseka, što može izazvati toplotni udar.

Evropska kancelarija SZO pozvala je vlasti da svima otvore klimatiziranje zgrade i prostorije i uvode pauze ili fleksibilnije smene koje omogućavaju radnicima da ne budu na suncu.

Vlada je zabranila pijenje alkoholnih pića na javnim mestima u “crvenim zonama uzbune” i naložila organizatorima događaja povodom Dana muzike da i oni to učine da bi “sačuvali službe hitne pomoći i omogućili lekarima da se koncentrišu na brigu o najugroženijima”.

Vlasti su posebno zabrinute zbog ljudi koji žive na ulicama, kao i starijih osoba u staračkim domovima i onih koji žive sami, a niko se ne stara o njima.

Vlada je u subotu objavila pojačanu pripravnost za slučaj šumskih požara i naredila pooštren nadzor snabdevanja vodom.

Vlasti su saopštile da će škole biti zatvorene samo u najvećoj nuždi, mada se završni ispiti, koji se održavaju popodne, mogu odložiti do sledećeg jutra ili nekog drugog termina.

Premijer Francuske Sebastijen Lekorni (Sebastien Lecornu) sazvao je prekjuče sastanak Vlade zbog velikih vrućina.

Lekorni je naredio ministrima da planiraju bolje prilagođavanje Francuske toplotnim talasima, uključujući "i klima uređaje, ako je potrebno”.