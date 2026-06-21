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Hiljade Čeha protestovalo je danas ponovo, pred zgradom Češke televizije u Pragu, zbog plana vlade premijera Andreja Babiša da ukine pretplatu radio i tv javnog servisa i od naredne godine počne da ih finansira iz budžeta, svotom manjom za 15 odsto od dosadašnje, jednakom onoj iz daleke 2008. godine.

Taj predlog izmena zakona o finansiranju bez javne rasprave usvojila je ove sedmice vlada, a žestoko ga je kritikovala češka opozicija i najavila da će se obratiti Ustavnom sudu Češke.

Iako premijer Babiš i ministar kulture Oto Klempirž odbijaju optužbe da time nameravaju da stave javni servis pod svoju kontrolu, odbacili su predloge da se usvoje ustavne garancije da Češka televizija (ČT) i Češki radio (ČRo) ostaju nezavisni.

Foto: MILAN BURES/EPA

"Nećemo vam farbati stvari u ružičasto. Stanje je ozbiljno. Istovremeno možemo reći da ima nade zato što je naša zemlja puna ljudi koji ne žele sa ovime da se pomire i glasno ća stavljati političarima do znanja da ovo nije normalno i da ćemo učiniti sve da mediji ne dospeju u ruke političara", kazao je danas demonstrantima Mikulaš Minarž iz građanske incijative Milion trenutaka za demokratiju.

Ta inicijativa još iz vremena prve vlade premijera Babiša do 2021. godine, poznata je po tome što može da izvede na ulice stotine hiljada Čeha kada smatra da su ugrožene demokratske tekovine, okuplja redovno ovog proleća i desetine hiljada Čeha u Pragu i širom zemlje, a pokrenula je i peticiju "Ne damo vam medije".

Foto: AP

Današnji protest organizovan je kao podrška zaposlenima u Češkoj televiziji i Češkom radiju koji su već proglasili štrajk upozorenja, a za sutra su u organizaciji sindikata i podršku svog rukovodstva najavili jednodnevni štrajk koji neće pogoditi jedino programe za decu i omladinu.

Demonstranti su u znak podrške zaposlenima u javnom tv i radio servisu nosili danas i transparente sa poznatim junacima iz čeških crtanih filmova sa kojima su decenijama u Čehoslovačkoj odrastale generacije, zahvaljujući programu ČT Laku noć deco, pred glavni dnevnik.

1/6 Vidi galeriju Češka Prag protesti Foto: MILAN BURES/EPA

U masi su se vijorile i zastave Češke i Evropske unije, od koje demonstranti očekuju da bi mogla da spreči planove vlade, jer veruju da njen predlog finansiranja, bez garancija stabilnosti i predvidljivosti novca i nemešanja u program, krši Evropski akti o slobodi medija (EMFA), na šta je već upozorila i Evropska unija emitera javnih servisa.

"Medije ne damo. Laku noć ne damo", "Mičite ruke sa medija", "Češka nije na prodaju", "Hvala za svaku slobodnu reči", "Zlu se ne popušta", neke su od poruka na transparentima.

Posebnu zabrinutost pred štrajk izaziva to što dok premijer i ministar kulture neprestano ponavljaju da im nije cilj da kontrolišu javni servis, već samo žele da ČT i ČRo kao i svi ostali štede, Babišov partner u vladajućoj koaliciji, radikalna nacionalistička stranka Sloboda i direktna demokratija počinje otvoreno govori da uz kontrolu finansija mora da bude sprovedena i kontrola sadržaja programa.