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Snage bespilotnih sistema ukrajinskih oružanih snaga, koje su tokom noći sa subote na nedelju pogodile naftni terminal u oblasti Kerča na Krimu, nagovestile su moguće udare na Krimski most.

„Ne, ne aludiramo ni na šta, ali tokom noći, izbliza i iz različitih uglova, videli smo Krimski most “, rekle su snage za bespilotne sisteme.

Objavili su fotografiju koja pokazuje da je pogođena lokacija veoma blizu Krimskog mosta. „1. Na šta smo pucali tokom noći. 2. Krimski most“, označili su na fotografiji.

Krimski most prelazi Kerčki moreuz, plovni put dug 35 kilometara koji povezuje Crno i Azovsko more i odvaja istočni Krim od ruskog Tamanskog poluostrva.

Most služi kao ključni logistički koridor za Moskvu.

Obustava prodaje goriva civilima

Krim je strateški važno područje sa kojeg su moskovske snage pokrenule napade na ostatak Ukrajine. Takođe je popularna letnja destinacija za Ruse, od kojih su neki prijavili da imaju poteškoća da pronađu gorivo da bi se vratili kući.

Benzinskim pumpama na Krimu je naređeno da potpuno prestanu sa prodajom goriva civilima, dok Ukrajina pojačava napade dronovima srednjeg dometa na energetsku infrastrukturu širom poluostrva. „Gorivo će se izdavati samo državnim službama koje obezbeđuju vitalne funkcije i bezbednost Republike Krim“, rekao je Sergej Aksjonov, ruski guverner okupiranog Krima.

Ova objava usledila je nakon noćnih ukrajinskih napada na naftnu infrastrukturu na poluostrvu. Napadi dronova na ruska energetska postrojenja postali su ključni deo kijevske strategije u ratu, sa ciljem slabljenja ratnih kapaciteta Moskve i približavanja stvarnosti rata ruskim civilima.

„Naše sankcije su pogodile vojnu logistiku, naftnu industriju i protivvazdušnu odbranu okupatora. Pogođeni su objekti sa obe strane Krimskog mosta: pomorska logistika koja se koristi za transport nafte u Krasnodarskom kraju i skladište nafte u privremeno okupiranom Kerču“, rekao je Zelenski.

Dodao je da su uspešno pogođeni i vojno-logistički objekti, zajedno sa četiri radarske stanice sistema protivvazdušne odbrane S-400 i dva sistema protivvazdušne odbrane „Pancir“.

Talas ukrajinskih napada dronova srednjeg dometa poslednjih nedelja usmeren je na okupirani Krim. Kijev želi da poluostrvo pretvori u „ostrvo“ napadajući ruske lance snabdevanja kako bi izolovao Krim od kopnenog dela Rusije, priznao je ukrajinski ministar odbrane Mihail Fedorov.