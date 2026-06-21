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Predsednik El Salvadora, Najib Bukele, izjavio je da je zemlja ostvarila rekordnu zaplenu kokaina u najnovijim operacijama borbe protiv trgovine drogom.

Ukupno 6,68 tona kokaina, čija se vrednost procenjuje na oko 167 miliona dolara,zaplenjeno je tokom dve pomorske operacije sprovedene u Tihom okeanu, napisao je Bukele na društvenim mrežama, prenela je agencija DPA.

U vezi sa zaplenama uhapšeno je šest osumnjičenih krijumčara iz Kolumbije i Ekvadora. Bukele je ovu akciju opisao kao "najveći udarac trgovini drogom" u istoriji El Salvador.

Prema zvaničnim podacima vlade, najnovija zaplena povećala je ukupnu količinu kokaina oduzetu u ovoj centralnoameričkoj zemlji od početka godine na približno 13 tona.

Iako El Salvador nije među najvećim svetskim proizvođačima kokaina, krijumčari ga često koriste kao tranzitnu rutu za pošiljke koje iz Južne Amerike preko Tihog okeana putuju ka Severnoj Americi.

Borba protiv organizovanog kriminala i trgovine drogom predstavlja jedan od ključnih stubova bezbednosne politike predsednika Bukelea.