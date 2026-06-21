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Čak dve trećine britanskih birača, svih stranačkih pripadnosti, veruje da je odluka Velike Britanije da napusti Evropsku uniju 2016. godine imala negativan uticaj na zemlju, pokazala je danas objavljena anketa Evropskog saveta za spoljne odnose (ECFR).

Anketa ovog tink-tenka, sprovedena od 7. do 14. maja među više od 2.000 ispitanika, pokazala je da dve trećine njih smatra da je Bregzit povećao troškove života i negativno uticao na nacionalnu ekonomiju, prenosi Rojters.

“Deceniju kasnije, Britanci shvataju da se njihove nade za bolji život van EU ne ostvaruju i da je Bregzit ugrozio sposobnost Britanije da upravlja pitanjima koja najviše zanimaju birače“, izjavio je šef ECFR, Mark Leonard.

Od ispitanih, 56 odsto smatra da je izlazak iz EU nepovoljno uticao na borbu protiv ilegalnih migracija, trgovinu i birokratiju, dok 57 procenata anketiranih veruje da je smanjio šanse za mlade ljude.

Foto: Profimedia

Istovremeno, 57 posto ispitanika reklo je da veruje da je “pogrešno“ što je Britanija napustila EU.

Tri četvrtine anketiranih sada žele bliže veze sa EU, pokazali su rezultati ispitivanja.

Anketa je takođe pokazala da Britanci preferiraju Evropu kao bezbednosnog partnera umesto Sjedinjenih Američkih Država, a samo 18 posto vidi SAD kao saveznika.

Kontrola migracija bila je ključni fokus u kampanji za Bregzit, ali je anketa pokazala da 56 procenata Britanaca smatra da je pristup Britanije tom pitanju nakon Bregzita doživeo neuspeh, i da bi podržali ponovno uspostavljanje slobode kretanja sa EU radi uspostavljanja bližih trgovinskih odnosa.

Evropski savet za spoljne odnose saopštio je da je anketa sprovedena u 15 zemalja EU takođe pokazala da dve trećine ispitanika podržava povratak Velike Britanije u EU u budućnosti.