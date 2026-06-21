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Ramiro Valdes, jedan od najranijih saradnika Fidela Kastra i heroj Kubanske revolucije, preminuo je u 95. godini, izjavio je večeras kubanski predsednik Migel Dijas-Kanel, prenela je agencija Rojters na svom sajtu.

"Do pobede, uvek, komandante!", napisao je šef države na društvenim mrežama, ponavljajući slogan revolucije iz 1959. godine.

Ramiro Valdes je obavljao visoke funkcije u vladi i služio je u Političkom birou Kubanske komunističke partije, koja je bila na vlasti do 2019. godine.

Rođen 28. aprila 1932. godine, imao je samo 21 godinu kada se borio zajedno sa Fidelom Kastrom tokom napada na kasarnu Monkada, što je označilo početak ustanka 1953. godine protiv vlade Fulhensija Batiste .

Ramiro Valdes i Fidel Kastro Foto: Printskrin Youtube

Prognan sa Fidelom Kastrom u Meksiko, bio je jedan od 82 muškarca koji su 1956. godine otplovili jahtom Granma za Kubu kako bi ponovo pokrenuli ustanak – i jedan od samo 12 koji su preživeli tu akciju.

Među njima su bili Fidel Kastro, koji je umro 2016. godine, njegov mlađi brat Raul, koji je kasnije postao predsednik i šef Komunističke partije, i Ernesto Če Gevara, argentinski revolucionar ubijen u Boliviji 1967. godine dok je pokušavao da tamo pokrene ustanak.

Ramiro Valdes Foto: Printskrin Youtube

Ramiro Valdes se pridružio braći Kastro u planinama Sijera Maestre na istoku Kube, gde je služio kao Če Gevarin zamenik, posebno tokom odlučujuće bitke kod Santa Klare, koja je ubrzala pad Fulhensija Batiste 1. januara 1959. godine.

Osnovao je nove bezbednosne službe komunističkog ostrva pre nego što je obavljao funkcije ministra unutrašnjih poslova, zamenika ministra odbrane, ministra informisanja i potpredsednika.

Uvek noseći svoju prepoznatljivu uniformu i bradicu, nedavno je bio zadužen da nadgleda energetsku krizu na ostrvu i redovno se pojavljivao pored predsednika Dijasa-Kanela kako bi ohrabrio Kubance da ugase svetla, smanje potrošnju i "održe svoj revolucionarni duh".