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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je poljski predsednik Karol Navrockizaoštrio situaciju oko povlačenja Ordena Belog orla zbog unutrašnjih političkih sukoba.

Takođe je otkrio da mu je Navrocki na njihovom prvom susretu poklonio knjigu o Volinjskoj tragediji.

- Ovo vidim isključivo kao deo izbornog procesa. Predsednik Karol Navrocki se bori za poziciju svoje stranke protiv premijera Tuska. To nema nikakve veze sa nama, to je njihova unutrašnja stvar - rekao je Zelenski u intervjuu za TSN.

"Ukrajina brani Evropu, uključujući i Poljsku"

Dodao je da Navrocki nastavlja svoju unutrašnju političku borbu podsticanjem negativnih osećanja prema Ukrajincima.

- I Orban je to radio. To je loš posao. Verujem da će se loše završiti - rekao je Zelenski.

Zelenski je takođe otkrio detalje prvog susreta sa Navrockim u Poljskoj.

- Došao sam da ga posetim, a njegov poklon za rukovanje bila je knjiga o Volinjskoj tragediji. Nikada nisam pričao o tome. Nikome nisam rekao. Mirno sam živeo sa tim. Danas o tome otvoreno govorimo jer preduzimam korake za koje mislim da su pogrešni - rekao je.

Napomenuo je da Navrocki vodi demokratsku državu, a ne monarhiju, i da Poljska mora da gradi odnose sa Ukrajinom, koja trenutno brani Evropu, uključujući i Poljsku.

Povlačenje odlikovanja zbog imena vojne jedinice

Navrocki je odlučio da Zelenskom oduzme Orden Belog orla, najviše državno odlikovanje Poljske, zbog odluke da se ukrajinska vojna jedinica nazove po heroju Ukrajinske ustaničke armije (UPA).

Poljski predsednik je tada rekao da Poljska neće podržati ulazak u Evropsku uniju onih koji ne razumeju potrebu za odbacivanjem „kulta totalitarizma i nasilja“.