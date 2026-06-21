Nijedan deo ostrvske zemlje nije viši od šest metara nadmorske visine dok klimatske promene već prete da je izbrišu sa mape sveta. Australija je pokrenula poseban program preseljenja koji građanima Tuvalua omogućava trajni boravak, interesovanje je ogromno, prijavilo se više od 4.000 ljudi, a to je skoro polovina stanovništva. Do 2027. godine biće izabrano 280 kandidata koji će dobiti pravo na život u Australiji uz pristup zdravstvu, obrazovanju i tržištu rada.

Procene pokazuju da bi veliki deo teritorije Tuvalua do 2050. godine mogao redovno biti pod vodom tokom plime dok bi do kraja veka većina zemlje mogla postati nenastanjiva. Vlasti Tuvalua upozoravaju da ova država nema viši teren na koji bi se stanovnici mogli povući. Zbog toga su pokrenuli i projekat "digitalne nacije" kako bi sačuvali kulturu, identitet i institucije čak i u slučaju gubitka teritorije. Ideja je da Tuvalu ne izgubi svoj identitet i osećaj pripadnosti ako stanovnici jednog dana budu morali da napuste ostrva.