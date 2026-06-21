Slušaj vest

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da njegova zemlja neće praviti ustupke kada je reč o sprečavanju Irana da razvije nuklearno oružje, kao ni u vezi sa vojnim pritiskom na libanski militantni pokret Hezbolah, uz poruku da će izraelska vojsta ostati u južnom Libanu "koliko god bude bilo potrebno".

Netanjahu je u govoru na komemorativnom skupu povodom 50 godina od smrti svog brata Joni Netanjahua, koji je poginuo tokom akcije oslobađanja talaca u Entebeu kao pripadnik elitne jedinice Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), izjavio da Izrael neće dozvoliti Iranu da dođe do nuklearnog oružja.

Benjamin Netanjahu Foto: Shutterstock

"Što se tiče Irana: kakvi god diplomatski procesi da se odvijaju, neću dozvoliti da Iran dođe do nuklearnog oružja. Dok sam ja premijer Izraela, to se neće dogoditi", poručio je Netanjahu, preneo je Tajms of Izrael.

On je dodao da je svom životu posvetio, kako tvrdi, "svetu misiju" od smrti svog brata, ističući da Izrael "čvrsto stoji u odbrani svojih vitalnih nacionalnih interesa".

Netanjahu je ponovio tvrdnju da je Izrael u protekloj godini pokrenuo operacije protiv Irana kako bi, kako je naveo, uklonio navodnu "neposrednu pretnju od uništenja" i dodao da bi, da nije bilo tih akcija, Iran već posedovao nuklearno oružje.

"Postigli smo ogromne rezultate i nećemo ih se odreći. Ostaćemo u bezbednosnoj zoni na jugu Libana koliko god bude potrebno kako bismo zaštitili stanovnike severa i sve građane Izraela od napada Hezbolaha", zaključio je Netanjahu.

1/10 Vidi galeriju Posledice izraelskih napada na jugu Libana Foto: AP

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je ranije danas da pripadnici IDF koji deluju na jugu Libana nemaju nikakva ograničenja u eliminisanju pretnji po svoje jedinice.

U saopštenju, Kac je naveo da "nije postojalo niti postoji ograničenje za vojnike IDF u Libanu kada je reč o delovanju radi otklanjanja pretnji", dodajući da se svi dosadašnji vojni uspesi u kampanji u Libanu "održavaju".

Kako su u subotu preneli izraelski mediji, premijer Netanjahu i Kac su izdali nalog kojim je naređeno izraelskoj vojci da obustavi vatru u Libanu, ali da se neće povući s područja koja se trenutno nalaze pod njenom kontrolom.

Izraelski Kanal 12 preneo je, pozivajući se na izvore, da je odluka o prekidu vatre u Libanu doneta nakon "ogromnog američkog pritiska" na Izrael.