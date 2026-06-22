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Katarskske vlasti su objavile da su 54 osobe povređene, a 18 ljudi se vode kao nestali nakon eksplozije u ključnom postrojenju za preradu tečnog prirodnog plina (LNG) u Ras Lafanu.

Kompanija "Katar enerdži" je saopštila da je incident tokom pokretanja operacija u tom industrijskom gradu sinoć uzrokovao eksploziju i požar u lokalnom gasnom postrojenju Barzan.

Vatrogasci su uspeli da stave požar pod kontrolu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Katara je, pored objavljivanja podataka o povređenima i nestalima, navelo da je eksploziju izazvao "incident tehničke prirode" i dodalo da nema curenja energenta koje bi predstavljalo pretnju po javnu bezbednost.

Navodi se su da međunarodni tim za potragu i spasavanje u Kataru, u saradnji sa civilnom zaštitom, sprovodi operacije potrage za nestalima.

"Katar enerdži" nije naveo je li eksplozija nanela štetu na postrojenju koje služi za snabdevanje gasom domaćeg tržišta.

Očevidac koji je dao izjavu za Rojters ranije je izvestio da se snažna eksplozija čula u glavnom gradu Dohi, južno od postrojenja Ras Lafan.

Ras Lafan u Kataru, najveće postrojenje za preradu tečnog prirodnog gasa (TNG) na svetu, meta iranskog napada Foto: KARIM JAAFAR / AFP / Profimedia

Kurir je tokom rata SAD i Izraela protiv Irana pisao da je ovo gasno postrojenje bilo je meta iranskog napada u drugoj polovini marta, u kviru odmazde Teherana za izraelske vazdušne udare na gasno polje Južni Pars, najveće postrojenje za preradu tog energenta u Iranu.

(Kurir.rs/Index/Preneo: N. V.)

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