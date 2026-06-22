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Prva runda pregovora između SAD i Irana o postizanju konačnog sporazuma o okončanju rata završena je "ohrabrujućim napretkom".

BBC prenosi da su to saopštili Katar i Pakistan, zemlje posrednici u pregovorima.

Razgovori predstavnika Vašingtona i Teherana održani su u nedelju u Švajcarskoj, nakon početnog sporazuma između SAD i Irana koji je postignut prošle sedmice.

Tehnički razgovori će se nastaviti tokom cele ove nedelje.

U zajedničkom saopštenju objavljenom ranmo jutros, Katar i Pakistan su naveli da je "Komitet na visokom nivou" postigao dogovor o "mapi puta ka postizanju konačnog sporazuma u ​​roku od 60 dana".

Abas Aragči, iranski ministar spoljnih poslova, kazao je da su razgovori "doneli veliki napredak" u okončanju sukoba u Libanu.

Memorandum o razumevanju potpisan prošle nedelje uključuje obavezu postizanja konačnog sporazuma u ​​roku od 60 dana, kao i okončanje borbi na "svim frontovima", uključujući i Liban, kao i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza za saobraćaj.

Otvorena "linija za komunikaciju" oko Ormuskog moreuza

U zajedničkom saopštenju posrednika se navodi da je formirana "linija za komunikaciju" u vezi sa tim plovnim putem "kako bi se izbegli incidenti i nesporazumi, a sa ciljem bezbednog prolaska komercijalnih brodova kroz Ormuski moreuz".

Obe strane su se takođe složile oko stvaranja "ćelije za prestanak sukoba" između SAD, Irana i Libana, uz pomoć zemalja posrednika, sa ciljem okončanja vojnih operacija u Libanu.

1/6 Vidi galeriju Američki potpredsednik Džej Di Vens na pregovorima s Iranom u Burgenštoku u Švajcarskoj Foto: Fabrice Coffrini/Keystone, FABRICE COFFRINI / POOL/AFP POOL via KEYSTONE, Urs Flueeler/Pool Keystone

BBC podseća da je od potpisivanja Memoranduma o razumevanju prošle sedmice došlo do jačanja borbi između proiranske ekstremističke organizacije Hezbolah i izraelskih snaga u južnom Libanu, a u izraelskim vazdušnim napadima, prema navodima libanskog Ministarstva zdravlja, ubijene su desetine ljudi, uključujući žene i decu.

Ta eskalacija je dovela je do toga da SAD u petak proglase novi prekid vatre između Izraela i Hezbolaha.

Kontinuirani sukobi i vazdušni napadi naveli su Iran da u subotu objavi da je zatvorio Ormuski moreuz, iako podaci praćenja pomorskog saobraćaja pokazuju da su brodovi nastavili da prolaze tom ključnom rutom.

Nakon početka pregovori u švajcarskom odmaralištu Burgenštok blizu Lucerna, Tramp je objavio da Iran "mora odmah da zaustavi visokoplaćene POSLUŠNIKE u Libanu koji izazivaju probleme“, misleći na Hezbohlah, a zapretio je da će "ponovo veoma snažno udariti po Iranu" ako to ne učine.

Iranski glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf odgovorio je odmah Trampu.

- Zar ne misle da, kada bi njihove pretnje imale ikakav efekat, oni danas ne bi bili u ovako očajnoj situaciji?... Koliko god oni da pričaju, mi smo ti koji preduzimamo akciju - poručio je Galibaf.

U nedelju je objavljeno da su borbe u Libanu smanjene, ali je izraelski premijer Benjamin Netanjahu insistirao da će izraelska vojska ostati u južnom delu suisedne zemlje koliko god je potrebno kako bi štitila sever Izraela.

1/10 Vidi galeriju Pregovori SAD i Irana u Švajcarskoj Foto: FABRICE COFFRINI / POOL/AFP POOL via KEYSTONE, Fabrice Coffrini/Keystone

Lider Hezbolaha Naim Kasem odbacio je svako izraelsko vojno prisustvo u južnom Libanu i rekao da će se Hezbolah braniti.

Vens SAD spremne da iz korena promene odnos prema Iranu ako...

Američki potpredsednik Džej Di Vens, glavni pregovarač Vašingtona, uoči pregovora u Burgenštoku kazao je da je Tramp zatražio od pregovarača da "okrenu novi list".

On je dodao da ako je iransko rukovodstvo spremno da se odrekne toga da bude "pokretač regionalne nestabilnosti", kao i "ambicija za razvoj nuklearnog oružja na duži rok", onda su SAD "spremne da iz korena promene odnos prema toj zemlji".

Iran insistira da je njegov nuklearni program mirnodopske prirode.

Uz Vensa su delegaciju SAD činili i Trampov zet Džared Kušner i specijalni izaslanik Stiv Vitkof, a Galibafa je pratio šef iranske diplomatije Aragči.

U Burgenštokuj su bili i pakistanski premijer i načelnik Generalštaba vojske te zemlje, kao i premijer Katara.

1/5 Vidi galeriju Fotografije sa pregovora SAD-Iran u Švajcarskoj Foto: URS FLUEELER/KEYSTONE

Pakistan je delovao kao posrednik tokom celog trajanja rata i bio je domaćin prethodne runde pregovora između SAD i Irana.

Katar je takođe posredovao, a kasno u nedelju katarski premijer šeik Mohamed bin Abdulrahman al Tani rekao je da pozdravlja nastavak razgovora između SAD i Irana.

1/2 Vidi galeriju Pregovori Amerike i Irana u Švajcarskoj Foto: URS FLUEELER/KEYSTONE, Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Prema sporazumu, Iran je trebalo da ponovo otvori Ormuski moreuz, ključni brodski kanal kroz koji prolazi 20 odsto celokupnog prometa naftom i prirodnim gasom.

Blokada ovog plovnog puta dovela je do rasta cena goriva i poremetila je globalnu privredu.

SAD su se takođe složile da ukinu vojnu blokadu ulaska i izlaska brodova iz iranskih luka.

1/3 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp potpisuje okvirni sporazum s Iranom na svečanoj večeri u Versaju nakon samita G8 u Francuskoj Foto: Printscreen/X/The White House

Prvobitni sporazum je takođe uključivao plan od 300 milijardi dolara za "rekonstrukciju" Irana i ukidanje "svih vrsta sankcija" koje je uvela Amerika.

Međutim, pitanje iranskog nuklearnog programa, glavni razlog koji su SAD navele za sukob, još uvek nije pokrenuto u pregovorima.

1/9 Vidi galeriju Tankeri u Ormuskom moreuzu Foto: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI/ ISNA NEWS/ISNA NEWS AGENCY, STR/AP

Prema podacima sajta Marintrafik jza praćenje pomorskog saobraćaja, juče su neki brodovi izgleda ulazili, izlazili i prolazili kroz Ormuski moreuz, uprkos tvrdnji Irana - koju SAD osporavaju - da je ponovo zatvorio tu rutu.