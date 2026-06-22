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Poslednjih dana, visoki menadžeri multinacionalnih kompanija širom sveta pohrlili su u primorski grad Ćingdao u istočnoj kineskoj provinciji Šandung.

Više od 300 predstavnika stranih preduzeća prisustvovalo je Sedmom samitu lidera multinacionalnih kompanija u Ćingdaou, fokusirajući se na temu "Zajednički rad za novu budućnost tokom 15. petogodišnjeg plana". Na događaju, reč koja se najčešće čula upravo je "zajedničke inovacije", što precizno odražava duboke promene u odnosima između multinacionalnih korporacija i Kine. Geng Ming, predsednik francuske kompanije Alstom Čajna

„Mi ne samo da uvozimo, usvajamo i primenjujemo tehnologiju u Kini. U današnjem okruženju potrebno je da više radimo na inovacijama zajedno sa lokalnim partnerima, da razvijamo i zadržavamo inovativna rešenja u Kini, ali i da istovremeno pronađemo način da ih plasiramo na globalno tržište.” Cao Jang, potpredsednik američke kompanije Baker Hughes i predsednik kompanije za Kinesku oblast “Kada govorimo o saradnji sa provincijom Šandung, nekda smo mislili da je Šandung ili Kina krajnje tržište prodaje. U ovom procesu otkrili smo da proizvodne mogućnosti kineskih partnera brzo rastu. Želimo da radimo zajedno kako bismo kineske proizvode i tehnologije odveli u inostranstvo.” Jang Lan, viša direktorka za odnose sa javnošću američke kompanije Herbalife za Kinu

“Kada sam prvi put došla u Kinu, videla sam ogroman razvojni potencijal njenog tržišta. Tokom ovog razvojnog procesa, kineski industrijski ekosistem je postao sve zreliji. Proizvodi koje razvijamo u Kini sada se izvoze u jugoistočnu Aziju i nekoliko drugih tržišta. Veoma smo optimistični u pogledu saradnje sa Kinom i tretiramo je izvorom naših globalnih inovacija.” Od "ulaska u Kinu" do "ukorenjivanja u Kini", pa i do sadašnjih "zajedničkih inovacija sa Kinom", svaka promena uloge multinacionalnih kompanija u Kini realan je odraz njihovog paralelnog razvoja sa ekonomskim razvojem Kine. Što se tiče budućeg planiranja, "15. petogodišnji plan" može biti "akcioni vodič" za strane investitore koji žele duže i bolje posluju na kineskom tržištu. Dai Pu, kopredsednik Globalnog upravnog odbora nemačke kompanije Roland Berger “Verujem da je ‘15. petogodišnji plan’ od velikog značaja. Kina mora da nastavi da modernizuje i nadograđuje tradicionalne industrije, a istovremeno u potpunosti iskoristi potencijal rasta sektora u nastajanju, uključujući zdravstvo, veštačku inteligenciju i vozila na novu energiju.”

Geng Ming, predsednik francuske kompanije Alstom Čajna ''U procesu saradnje, od učesnika u izgradnji železničkog transporta u Kini, prerastali smo u deo zajedničkog rasta i napretka sa razvojem kineskog železničkog transporta.'' Liu Đijang, potpredsednik i generalni direktor američke kompanije Reviti za širu kinesku oblast “15. petogodišnji plan daje vrlo jasnu politiku i industrijsku podršku za dalji razvoj i inovacija u biomedicini. Na osnovu toga, pozicioniranje kompanije Reviti u Kini je vrlo jasno, to jeste da postane kineski partner za inovacije.”