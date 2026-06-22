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Troje učenika je ubijeno i petoro ih je ranjeno kada su dve osobe otvorile vatru u srednjoj školi u centralnom delu Filipina, saopštili su policijski zvaničnici.

Dvojica osumnjičenih za napad su privedeni.

Jedan od osumnjičenih napadača je učenik srednje škole u gradu Taklobanu, gde se pucnjava dogodila.

U toku je istraga o tome šta je dovelo do napada.

Policija je rasporedila snage kako bi pojačala bezbednost.