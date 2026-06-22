Pucnjava u srednjoj školi na Filipinima, ubijeno troje đaka i ranjeno petoro, učenik napadač uhapšen
DVOJE OSUMNJIČENIH
PUCNJAVA U SREDNJOJ ŠKOLI, UZNEMIRUJUĆI SNIMCI IZ UČIONICE! Ubijeno troje đaka i ranjeno petoro na Filipinima, učenik napadač uhapšen (VIDEO)
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Troje učenika je ubijeno i petoro ih je ranjeno kada su dve osobe otvorile vatru u srednjoj školi u centralnom delu Filipina, saopštili su policijski zvaničnici.
Dvojica osumnjičenih za napad su privedeni.
Jedan od osumnjičenih napadača je učenik srednje škole u gradu Taklobanu, gde se pucnjava dogodila.
U toku je istraga o tome šta je dovelo do napada.
Policija je rasporedila snage kako bi pojačala bezbednost.
(Kurir.rs/Beta-AP)
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