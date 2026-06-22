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Velika tragedija koja je pogodila Španiju, u kojoj su život izgubila trojica maloletnika nakon skoka sa stena u uzburkano more, ponovo je otvorila pitanje bezbednosti tokom letovanja.

Do nesreće je došlo uprkos podignutoj žutoj zastavici koja je upozoravala na visoke talase i opasne uslove za ulazak u vodu. Dok je troje dečaka uspelo samostalno da se vrati na obalu, preostalu trojicu izvlačili su spasioci, ali je ishod bio fatalan. Ovaj slučaj ponovo je pokrenuo dileme koliko su ljudi svesni rizika na moru, da li znaju kako da reaguju u hitnim situacijama i koliko putno osiguranje može da pomogne kada dođe do nezgode.

O tome su za Kurir televiziju u emisiji "Redakcija" govorili Zoran Raković novinar, Igor Vranješević, direktor turističke organizacije, novinarka Ivana Simić Apostolu i turistički vodič Jovica Gogić.

Foto: Matthew Williams-Ellis / VWPics / Profimedia

"Deca nisu smela da budu tamo i da skaču, ali su to uradila"

Novinar Zoran Raković objasnio je da se nesreća dogodila poslednjeg školskog dana, kada je grupa dečaka odlučila da zajednički proslavi početak raspusta.

- U petak je bio poslednji školski dan, a dečaci, koji imaju po 13 godina i privatno se druže i zajedno igraju fudbal, otišli su posle podne na specifičnu plažu koja nije toliko dostupna i gde je zabranjeno skakanje sa stena u more. Njih šestoro je ipak skočilo, troje je uspelo da izađe iz vode, dok ostala trojica nisu. Odmah je pokrenuta akcija spašavanja u kojoj su učestvovali brodovi i helikopter, ali su sva trojica dečaka na kraju izgubila život - rekao je Raković.

Kako je dalje objasnio, pojedini delovi obale nisu bili pod direktnim nadzorom spasilaca, zbog čega kontrola nije mogla da bude potpuna. Raković je naveo i da španske vlasti tokom letnje sezone koriste sistem zastavica kao upozorenje za kupače i turiste.

- Deca nisu smela da budu tamo i da skaču, ali su to uradila i nažalost nastradala. U Španiji postoje jasna upozorenja za kupače, bela zastava označava bezbedne uslove, dok žuta, narandžasta i crvena upozoravaju na talase, strujanja i povećanu opasnost u vodi. Ljudi se pozivaju na dodatan oprez upravo zbog takvih situacija - objasnio je Raković.

Zoran Raković novinar Foto: Kurir Televizija

"Na putovanju nema mesta za neodgovorno ponašanje"

Govoreći o početku letnje turističke sezone i bezbednosti tokom putovanja, Igor Vranješević, direktor turističke organizacije naveo je da za sada nema većih problema u realizaciji aranžmana, ali je istakao da bezbednost na putovanju u velikoj meri zavisi od ponašanja samih putnika.

- Početak sezone krenuo je dobro i za sada nema problema u realizaciji aranžmana. Turističke agencije kod nas su stabilne i trenutno nema većih odstupanja kao prethodnih godina, iako je još rano da se daju konačne procene. Međutim, jako je teško garantovati da će se putnici odgovorno ponašati kada odu na putovanje, bez obzira na to što je aranžman uredno organizovan. Ljudi moraju da budu odgovorni gde god da se nalaze - rekao je Vranješević.

Kako je objasnio, neodgovorno ponašanje tokom odmora često dovodi do različitih problema i situacija koje mogu imati ozbiljne posledice.

- Ima različitih ekscesa, sukoba sa lokalnim stanovništvom i drugih nepredviđenih situacija, jer ljudi često ne shvataju ozbiljnost sopstvenih postupaka. Na putovanju bi trebalo da se ponašamo isto kao kod kuće, odgovorno, vodeći računa i o sebi i o drugima. Nepotrebno izlaganje rizicima, poput brze vožnje ili ulaska u more kada je podignuta zastavica upozorenja, može da dovede i do fatalnih ishoda - objasnio je Vranješević.

Igor Vranješević, direktor turističke organizacije Foto: Kurir Televizija

"Putno osiguranje je trošak koji svi žele da im ne zatreba"

Govoreći o bezbednosti naših turista na grčkim plažama i značaju putnog osiguranja, turistički vodič Jovica Gogić naveo je da osećaj bezbrižnosti tokom odmora često dovodi do potcenjivanja rizika i nepredviđenih situacija.

- Ljudi često dolaze na more sa utiskom da je to potpuni odmor i bezbrižnost, ali upravo takav pristup nekada može da bude problem. I ovde postoje situacije koje mogu da dovedu do različitih nevolja, zbog čega je važno imati putno zdravstveno osiguranje. Uvek gostima govorim da je najbolje da to budu bačene pare i da im osiguranje ne zatreba. Međutim, kada dođe do problema, ono donosi sigurnost i u organizacionom i u finansijskom smislu - rekao je Gogić.

Kako je objasnio, troškovi lečenja u inostranstvu mogu da budu veoma visoki, zbog čega putnici sve češće obraćaju pažnju na dodatnu zaštitu pre odlaska na odmor.

- Nažalost, takvih slučajeva ima dosta, a jedan bolnički dan i lečenje mogu da koštaju više stotina, pa i hiljadu evra, u zavisnosti od potrebe. Putno zdravstveno osiguranje omogućava ljudima da budu mirniji dok su na putovanju i da znaju da imaju pokriće ukoliko dođe do nepredviđenih situacija. Primećujem da su naši ljudi danas odgovorniji nego ranije, posebno porodice i stariji putnici, jer su kroz iskustva drugih shvatili koliko takva vrsta zaštite znači - objasnio je Gogić.

turistički vodič Jovica Gogić Foto: Kurir Televizija

"Požar je pod kontrolom, a naši turisti trenutno nisu ugroženi"

Govoreći o situaciji na Eviji nakon velikog požara koji je zahvatio jug ostrva, Novinarka Ivana Simić Apostolu, navela je da je stanje znatno stabilnije u odnosu na prethodne dane i da su vatrogasne ekipe ostale na terenu kako bi sprečile eventualno ponovno aktiviranje požara.

- Situacija je danas bila dosta mirnija nego tokom vikenda. Požar koji je izbio u subotu popodne u šumskom području na jugu Evije, u opštini Karistos, stavljen je pod kontrolu, ali su vatrogasci ostali na terenu kako bi sprečili moguća nova žarišta jer na tom području i dalje duvaju jaki vetrovi. U gašenju požara učestvovalo je oko 90 vatrogasaca uz podršku helikoptera i protivpožarnih aviona. Prema navodima grčkih medija, najteža situacija bila je u subotu, dok je danas stanje bilo znatno bolje - rekla je ona.

Kako je objasnila, uzrok požara još nije zvanično potvrđen, dok među evakuisanim stanovništvom nije bilo srpskih turista.

- Za sada nema tačnih informacija o tome kako je do požara došlo, iako se kao jedna od mogućnosti pominje ljudski faktor. Evakuacija je sprovedena u dva manja mesta koja su bila najbliža požaru i odnosila se na lokalno stanovništvo, dok turistički objekti nisu bili ugroženi. Važno je napomenuti da naši turisti uglavnom borave na severu Evije, dok je Karistos na jugu ostrva, udaljen više od 100 kilometara, zbog čega trenutno nema razloga za zabrinutost - objasnila je Ivana.

novinarka Ivana Simić Apostolu Foto: Kurir Televizija

02:54 STROGA PRAVILA NA PLAŽAMA I U SAOBRAĆAJU: Španija i Grčka pojačale kontrole, kazne paprene Izvor: Kurir televizija

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