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Američki predsednik Donald Tramp izazvao je zabunu i niz spekulacija enigmatičnom objavom na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

On je u subotu uveče objavio fotografiju plavokose žene koja sedi na crvenoj sofi, uz opis:

"Odlična ćerka! Čast mi je. Predsednik DJT (Donald Džej Tramp)".

Bizarno u celoj priči je što ova žena - nije njegova kćerka.

Tramp ima dve ćerke, Ivanku Tramp (44), iz braka sa pokojnom Ivanom Tramp (73), i Tifani Tramp (32), iz braka sa Marlom Mejpls (62).

Iako žena na fotografiji ima plavu kosu kao predsednikove ćerke, očigledno nije nijedna od njih. Fotografija takođe deluje starije, i svi se pitaju šta je najmoćniji čovek na planeti pokušao da poruči ovom objavom.

Da li je ovo žena sa fotografije?

- Prilično sam siguran da je žena Margo Kacimatidis. I mislim da je fotografija nastala u Kemp Dejvidu (gde je Tramp ovog vikenda), verovatno tokom Klintonovog mandata - napisao je Majki Smit, politički urednik Dejli Mirora, u objavi na X.

Klinton je bio predsednik od 1993. do 2001.

Tramp je u petak otputovao u predsedničku rezidenciju u Merilendu kako bi održao političke razgovore, rekao je zvaničnik Bele kuće. Sasvim je moguće da je tamo video fotografiju Margo Kacimatidis i spontano je napravio. Ali to nije kraj spekulacija.

Ko je "odlična ćerka"?

Jedan korisnik društvene mreže X piše: Osoba na koju Tramp misli u svojoj hvalospevnoj objavi je Andrea Kacimatidis, ćerka Margo i milijardera Džona Kacimatidisa (vlasnika lanca supermarketa Gristedes i grupe Red Epl).

Andrea je predsednica Republikanske stranke na Menhetnu od 2017. godine i izuzetno je odana Trampova pristalica.

Od 2011. do 2014. godine bila je udata za Kristofera Niksona Koksa, unuka bivšeg predsednika SAD Ričarda Niksona. Objava predsednika SAD je stoga verovatno zamišljena kao kompliment.