Slušaj vest

Ukrajina je noćas dronovima napala elektranu na Krimu, poluostrvu koje je Rusija anektirala, a dodatni napadi su prijavljeni na drugim zauzetim teritorijama, i u Moskovskoj oblasti u samoj Rusiji.

Kijev post prenosi navode proukrajinskog Telegram kanala Krimski vetar da je ruska protivvazdušna odbrana (PVO) dejstvovala dok su dronovi ciljali termoelektranu Tavrijska u masovnom napadu.

Eksplozije su takođe prijavljene u delovima Donjecke i Zaporoške oblasti Ukrajine koje kontrolišu ruske snage.

- Veliki požar je prijavljen u okupiranom Berđansku u Zaporoškoj oblasti - objavio je Telegram kanal Exilenova Plus.

Isti izvor navodi da su PVO sistemi raspoređeni i na prostoru Moskovske rafinerije nafte, a očevici su prijavili da su dronovi presretnuti na drugim mestima u Moskovskoj oblasti.

Kijev post navodi da ostaje nejasno da li su neke mete uspešno pogođene ukrajinskim raketama ili dronovima u noćašnjem napadu.

Ukrajinski Junajted24medija prenosi pisanje Difens ekspresa o snimcima koji kruže internetom i koji naizgled prikazuju PVO sistem Pancir-S1 raspoređen na uzvišici na putu u blizini Moskovske rafinerije nafte u jugoistočnom delu ruske prestnice.

1/6 Vidi galeriju Ruski PVO sistem Pancir snimlje u Moskovskoj rafineriji nafte dok se nastavljaju ukrajinski napadi dronovima Foto: screenshot X

Ovo raspoređivanje moćnog PVO sistema dolazi nakon najmanje dva nedavna ukrajinska napada dronovima na to naftno postrojenje, uključujući napad koji je izazvao vidljivu štetu na infrastrukturi rafinerije.

Analiza geolokacije snimka koju postavlja sistem u blizini obilaznice MKAD, na kratkoj udaljenosti od rafinerije.

Navodi se da je još jedan Pancir već je bio postavljen u blizini na posebnoj stražarskoj poziciji, što po ukrajoinskim medijima ukazuje da su ruske vlasti povećale zaštitu Moskovske rafinerije nafte PVO sistemima nakon najnovijih napada.

Novi snimak naizgled prikazuju zaštitnu metalnu strukturu, odnosno "kavez", postavljenu iznad kabine Pancira, što je modifikaciju koja se često viđa na ruskoj vojnoj opremi koja deluje bliže liniji ratnih dejstava.

Difens ekspres je ukazao da bi ovo moglo da znači da je oavj PVO sistem Pancir prebačen sa fronta ili područja blizu fronta, iako ne data zvanična potvrde odakle je stigao.

Ruske vlasti su objavile da su ukrajinske snage u noći 18. juna napale Moskovsku rafineriju nafte u okrugu Kapotnja u ruskoj prestonici, što je bio najveći napad na Moskvu od početka rata.

Napadi dronovima deo su šire kampanje vazdušnih udara Ukrajine na rusku naftnu infrastrukturu, što je doprinelo nestašici goriva i ograničenjima prodaje benzina širom zemlje, kao i na teritorijama koje je Rusija zauzela.