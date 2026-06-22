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Matador Tomas Angulo (24) bori se za život nakon što ga je bik nekoliko puta ubo rogovima, pri čemu je zadobio rane duboke preko 25 centimetara. Posmatrači su vrištali od užasa dok su gledali krvavi spektakl u areni za borbu bikova u Moralzarzalu u Madridu u Španiji.



Potresan snimak prikazuje kako bik rogovima baca borca u vazduh, a zatim se zaletom obrušava na njega dok on leži krvareći na zemlji. Vidi se kako njegovo telo leti kroz vazduh poput krpene lutke, pre nego što ga je rastrgla razjarena zver čiji su rogovi bili umrljani krvlju.

Užasnuti matadori su odmah okružili zadihanu gromadu od mišića i pokušali da joj odvrate pažnju od plena. Tomas se bespomoćno srušio na pesak pre nego što je drugi čovek odvukao bika za rep.

Ovaj mladić je već bio povređen na početku borbe u subotu, ali ga je ovo drugo ubadanje odvelo pravo u bolnicu.

Teške i po život opasne povrede

Mladić je zadobio tri duboke rane od rogova na levoj butini:

Jedna rana je dosegla do same kosti, na dubini od 25 centimetara.

Druga rana, duboka oko 20 centimetara, presekla je više od 5 centimetara femoralne arterije.

1/5 Vidi galeriju Matador Tomas Angulo proboden na borbi sa bikovima u Španiji Foto: screenshot IG/legadodeltoro

Treća rana je probila oko 15 centimetara kroz nekoliko mišića.

Lekari kažu da je njegovo stanje "veoma ozbiljno" nakon ekstremnog gubitka krvi usled ovih stravičnih povreda. Matador je takođe posečen po licu i pretrpeo je višestruka unutrašnja krvarenja.

Crni niz na takmičenju

Tomas se takmičio na "Kopa Čenel", međunarodnom takmičenju u borbi bikova.

U kvalifikacionim rundama za ovaj kup u maju, još jedan matador je pretrpeo stravičan napad.

Užasavajući snimak prikazuje kako je borac brutalno proboden u predelu prepona dok publika vrišti od straha. Albert Duran (36) hospitalizovan je na intenzivnoj nezi. Dramatičan snimak zabeležio je trenutak kada je bik podigao glavu i zabio rogove u Duranove prepone - lansirajući ga u vazduh.

1/3 Vidi galeriju Matador Albert Duran uboden u testise na koridi u Španiji Foto: Printscreen X

Publika se povukla u užasu u areni u Valdemoru dok se povređeni matador nekako teturao bežeći od životinje koja je jurišala.

Čulo se kako užasnuti posmatrači vrište dok je Duran nekoliko puta nasilno odbačen uvis. Hitno je prebačen u bolnicu, gde su hirurzi izvršili hitnu operaciju zbog teških povreda testisa.

O to, dođađaju pisali smo ranije, a snimak možete pogledati OVDE.