"Video sam kako smo spremni za rat"

"Video sam kako smo spremni za rat"

Slušaj vest

Igor Strelkov, bivši ministar odbrane DNR i penzionisani pukovnik FSB, komandant koji je vodio trupe u Donbasu na početku sukoba 2014. godine, oglasio se iz zatvora i poručio da će se nakon kraja rata sa Iranom SAD vratiti na ukrajinski front, i da tada Rusiju ne očekuje ništa dobro.

Strelkov služi zatvorsku kaznu u Rusiji, u koloniji broj 5. u Kirovo Čepecku, zbog "ekstremizma".

On je, samo nekoliko dana pre velikog ukrajinskog napada na Moskvu, poručio da je upotreba raketa "Flamingo" trenutno izuzetno ograničena, iako je proizvodnja još uvek u toku.

Igor Strelkov Foto: Mikhail Voskresenskiy / Sputnik / Profimedia

- Gde idu preostale rakete? Trebalo bi da su ih do sada skladištili, verovatno čak i više od stotinu, možda čak i više od dvesta. Takođe je sasvim jasno - spremaju masovni udar. Zašto ga spremaju, gde će udariti, još ne znam. Međutim, udar na Čeboksari (kada je neprijatelj tvrdio da je lansirao šest raketa, naša komanda je tvrdila da je oborila četiri, a kao rezultat toga, dve rakete su pogodile ključno vojno postrojenje) pokazuje da smo, ispostavlja se, nesposobni da odbijemo čak ni udar relativno starih, relativno slabih krstarećih raketa na velikoj dubini unutar naše teritorije - napisao je Strelkov u pismu koje je objavio njegov advokat.

On je zapitao šta bi se desilo ako bi Ukrajinci lansirali ne šest, već 60 raketa.

- Pa, možete zamisliti šta bi se desilo u tom slučaju. I gde bi taj udar bio usmeren... I istovremeno, sve više stičem utisak da neke od naših elita već veruju da smo izgubili ovaj rat i samo traže izlaz sa što manjom štetom za sebe. I, naglašavam, samo za sebe. Nikada nisu razmišljali o Rusiji i ne nameravaju. To je odvratno, jednostavno odvratno - poručio je bivši ministar odbrane DNR.

Prema njegovim rečima, ukrajinski pravac će ponovo biti prioritet za Sjedinjene Države.

Putin i Strelkov Foto: Shutterstock, Printscreen

- Na to ukazuju, na primer, nedavne izjave državnog sekretara Marka Rubija, koji je tvrdio da Sjedinjene Države podržavaju Ukrajinu u ovom ratu i da nemaju apsolutno nikakav interes u njenom porazu - istakao je Strelkov, i dodao:

- Očekujemo da će se situacija pogoršati. A kako se aktivno borimo, i kako cela zemlja napreže svoje resurse, upravo sam video, kako zdravi, fizički jaki, još uvek ne stari muškarci u našoj koloniji čupaju travu sa travnjaka umesto da rade u vojnoj proizvodnji. Šta bi bilo da smo imali vanredno stanje i rat, umesto ove sramotne specijalne vojne operacije - zapitao je on.

Napad na Čeboksari

Strelkov je u svom "pismu" pomenuo napad na Čeboksari, u Čuvaškoj Republici Rusije.

Ukrajinska krstareća raketa FP-5 "Flamingo" je, kako se navodi, 10. juna pogodila fabriku za proizvodnju odbrambene elektronike VNIIR-Progres u tom gradu.

Postrojenje je poznato po proizvodnji navigacionih i antenskih sistema koji se koriste u nizu ruskih vojnih platformi, uključujući dronove, rakete i vođene avio-bombe.

Na snimcima koji kruže internetom vidi se nisko leteći projektil kako preleće grad pre nego što je prijavljena eksplozija u postrojenju.

Nakon napada objavljene su fotografije i snimci koje pokazuju oštećenja na jednoj zgradi fabrike i dim koji se uzdiže iznad objekta.

Ratovao za Srbe, pao u nemilost Putina

Igor Strelkov, čije je pravo prezime Girkin, rođen je u Moskvi 1970. godine. Borio se tokom rata u Čečeniji i na proruskoj strani u sukobu u Pridnjestrovlju.

Godine 1999. objavio je u svojim memoarima da se borio na strani Vojske Republike Srpske tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Girkin je bio jedan od komandanata "malih zelenih ljudi" tokom ruske aneksije Krima, a potom je prešao u Slavjansk u Donbasu, gde je zauzeo zgrade bezbednosnih službi Ukrajine. Time je počeo rat na istoku te zemlje.

U novembru 2022. godine, nakon suđenja u odsustvu u Holandiji, Girkin je, zajedno sa još jednim Rusom i Ukrajincem, proglašen krivim za ubistvo 298 putnika leta MH17 koji je oboren iznad Ukrajine.