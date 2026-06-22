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Premijer Velike Britanije Kir Starmerupravo izjavio da podnosi ostavku na mesto premijera i povlači se sa čela stranke u svom vanrednom obraćanju javnosti ispred Dauning strita 10 u Londonu.

Starmer kaže da podnosi ostavku na mesto lidera Laburističke partije i da je o svojoj odluci obavestio kralja Čarlsa III.

Starmer kaže da je zatražio od Nacionalnog izvršnog komiteta laburista da utvrdi raspored za takmičenje za lidera laburista, a nominacije se otvaraju 9. jula.

On kaže da će ovo osigurati da će do povratka parlamenta u septembru biti novi lider laburista.

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Kir Starmer kaže da će učiniti sve što može kako bi osigurao urednu predaju vlasti i da će svom nasledniku pružiti punu podršku.

"Oni znaju" nastavlja on, "da nasleđuju Britaniju koja je jača i pravednija nego pre dve godine".

Starmer se zatim zahvaljuje svojim prijateljima i kolegama koji su bili uz njega šest godina, kao i osoblju broj 10 i "izvanrednoj državnoj službi".

Starmer kaže da će nakon što napusti "najveći posao u zemlji" više vremena provoditi na "najvažnijem poslu".

- Biti najbolji muž koga mogu, mojoj fantastičnoj ženi Vik, koja je bila stena uz mene i u dobrim i u lošim vremenima - kaže on, boreći se sa emocijama.

- I biti najbolji tata što mogu da bih imao prelepu decu, koja su moj ponos i radost - zaključuje on, grleći svoju suprugu.