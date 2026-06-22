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Mađioničar Danijel Hiden (26) nestao je bez traga, a zbog složenosti terena i obima potrage policija je zatražila pomoć vojske.

Hiden je poslednji put viđen 14. juna oko 3 sata ujutru, kada je napustio svoj dom u Kvinslendu u Australiji. Prema rečima prijatelja, krenuo je prema oblasti Springbuk svojim srebrnim autom marke "hjundai santa fe", za koje je bio zakačen "galaksi karavan". Od tada mu se gubi svaki trag.

Njegov nestanak dodatno je zabrinuo istražitelje jer je, kako se navodi, isključio telefon oko 6 sati ujutru istog dana. Danijel je opisan kao muškarac sa dugom crnom kosom, crnom bradom i smeđim očima. U trenutku nestanka nosio je kestenjastu majicu i crne kargo pantalone.

1/5 Vidi galeriju Mađioničar Danijel Hiden iz Australije nestao Foto: Screenshot, Instagram

U potragu su se uključili policija, vatrogasci i brojni volonteri, koji su danima pretraživali prostrano područje Springbuka. Dva dana nakon početka potrage pronađeni su njegovi auto i "galaksi karavan", ostavljeni u zabačenom žbunju u blizini ulice Karumbin Krik, nekoliko kilometara južno od njegovog doma na Gold Koustu.

Nakon pronalaska vozila, spasilačke ekipe nastavile su pretragu doline Karumbin, jednog od najnepristupačnijih delova Nacionalnog parka Springbuk. U akciji učestvuju vatrogasci i timovi sa dronovima, a zbog zahtevnog terena i velike površine koju treba pregledati, policija je zatražila dodatnu pomoć Australijskih odbrambenih snaga (ADF), koje obuhvataju mornaricu, vojsku i vazduhoplovstvo.

Vršilac dužnosti inspektora Bret Džekson izjavio je da su u potragu već uključena različita vazdušna sredstva, uključujući policijske letelice, Poler i dronove.

Misteriozna poruka

Policija je ranije saopštila da se Hidenov nestanak smatra neuobičajenim.

Dodatnu pažnju privukla je poruka na njegovoj internet stranici koja glasi: "Transformacija zahteva nestanak". Ipak, nije poznato kada je ta poruka postavljena, a istražitelji je za sada ne povezuju sa njegovim nestankom.