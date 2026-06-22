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Britanski premijer Kir Starmer objavio je danas da se povlači sa funkcije predsednika vlade i šefa Laburističke partije, a nova zvezda vladajuće stranke Endi Bernam mogao bi da ga nasledi na obe pozicije već negde oko 17. jula.

Gardijan navodi da će to biti moguće ukoliko Bernam ne bude imao izazivače.

Starmer je kazao da će upravno telo laburista - Nacionalni izvršni komitet (NEC) - otvoriti nominacije za novog lidera partije 9. jula i da će proces biti završen do letnje pauze u radu britanskog parlamenta koja se očekuje 16. jula.

Lista je dobio potvrde od dva neimenovana člana NEC da Bernam može da postane premijer već narednog dana.

Starmer predstavlja zemlju na samitu NATO

Ako ipak dođe do nadmetanja za čelo stranke, teško je predvideti dalji sled događaja, ali je Starmer rekao da očekuje da izbor novog rukovodstva stranke biti okončan do septembra.

Jedno je za sada sigurno, a to je da će Starmer predstavljati Veliku Britaniju na samitu NATO 7. jula.

Konzervativna partija, glavni rival laburista, za sada ne traži vanredne izbore zbog smene na čelu rivala.

Međutim, lder stranke Reformišimo Ujedinjeno Kraljevstvo (Reform UK) Najdžel Faraž, jedan od ključnih političara koji su doveli do Bregzita pre tačno deset godina i već duže vreme je viđen u anketama kao budući premijer, zahteva vanredni izlazak na birališta.

1/11 Vidi galeriju Endi Bernam, poslanik britanskih laburista i bivši gradonačelnik Mančestera Foto: Ian Hodgson/AP, Jon Super/AP, Peter Byrne/PA

Faraž tvrdi da je "smešno pretvarati se da Endi Bernam ima bilo kakav značajan mandat da vodi zemlju", pri čemu misli na povratak u parlament doskorašnjeg gradonačelnika Mančestera i novoizabranog poslanika na osnovu pobede na prošlonedeljnim dopunskim izborima u Mejkerfildu.

Bernam je tu ubedljivo trijumfovao, osvojivši 55 odsto podrške ili oko 25.000 glasova, a razlika u odnosu na Faražovog kandidata bila je više od 9.000 glasova.

"Ne plašim se Endija Bernama"

Faraž je naveo da se Bernam sada vidi već kao premijer "na osnovu manje od 25.000 glasova".

- Ne plašim se Endija Bernama niti bilo kog drugog poslušnika Laburističke partije... Endi Bernam ima dobar razlog da nas se plaši. Reform UK je jedina stranka koja sluša želje radnih ljudi i nudi im rešenja, a ne da im laska i patronizuje ih - poručio je Faraž.

1/7 Vidi galeriju Najdžel Faraž, lider stranke Reformišimo Ujedinjeno Kraljevstvo (Reform UK) Foto: Jordan Pettitt/PA, NEIL HALL/EPA

Starmer je danas, odustajući od daljeg vođenja stranke, obećao punu podršku nasledniku i istakao da će učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi se obezbedila mirna i uredna predaja vlasti.

- Oni znaju da nasleđuju Britaniju koja je jača i pravednija nego pre dve godine - poručio je Starmer tokom obraćanja ispred Dauning strita broj 10.

1/14 Vidi galeriju Najdžel Faraž, predsednik stranke Reformišimo Ujedinjeno Kraljevstvo (bivša Bregzit partija) Foto: Jordan Pettitt/PA, Thomas Krych/AP, NEIL HALL/EPA

To je značajno drugačije od Starmerovog stava neposredno nakon Bernamove pobede u Mejkerfildu prošle nedelje kada je tvrdio da će se kandidovati u bilo kakvom nadmetanju za novog lidera.

- Neću odustati - rekao je tada Starmer.

1/5 Vidi galeriju Kir Starmer podneo ostavku na mesto premijera Velike Britanije Foto: Thomas Krych/AP, Tolga Akmen/EPA, NEIL HALL/EPA

Bernam se već dva puta u poslednjih 16 godina bezuspešno kandidovao za najvišu funkciju u Laburističkoj partiji, prvi put 2010, nakon što je premijer Gordon Braun podneo ostavku zbog poraza na parlamentarnim izborima, kada je izgubio od Eda Milibanda, ali je narednih pet godina proveo gradeći uticaj među običnim članovima stranke.

Ponovo je pokušao 2015, ali ga je tada pobedio Džeremi Korbin.

1/11 Vidi galeriju Kir Starmer Foto: AP/Leon Neal, AP Henry Nicholls, AP Jaimi Joy

On je pre jedne decenije bio pristalica ostanka Velike Britanije u Evropskoj uniji tokom kampanje uoči referenduma o Bregzitu, a nakon što je London napustio evropski blok izrazio je želju da za života vidi ponovni ulazak Ujedinjenog Kraljevstva u EU.