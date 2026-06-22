Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ukrajinske vlasti su saopštile da je u napadu ruskog drona pogodio civilni teretni brod koji je plovio ka ukrajinskoj luci rano ujutru u ponedeljak, 22. juna, poginuo jedan član posade, a brod se zapalio.

Turski brod za rasute terete "Viktres", koji je plovio pod panamskom zastavom, pogođen je dronom u Crnom moru, što je izazvalo požar na brodu i prouzrokovalo značajnu štetu, saopštile su ukrajinske pomorske snage i Ukrajinska uprava morskih luka (USPA).

Ukrajinske pomorske snage pokrenule su spasilačku operaciju, evakuišući posadu čamcem za spasavanje.

Jedan član posade, kuvar (58) poginuo je u napadu.

"Nažalost, član posade je preminuo. Izražavamo iskreno saučešće njegovoj porodici i voljenima. Preostalih osam mornara je evakuisano na splavu za spasavanje", saopštila je USPA.

Napad nakon udara ruskih dronova 19. juna

Najnoviji napad dolazi nakon posebnog talasa ruskih napada dronova 19. juna, kada je Kijev javio da su dva civilna broda pogođena u Crnom moru, pri čemu je jedan poginuo, a nekoliko članova posade povređeno.

"Jedan član posade broda pod panamskom zastavom poginuo je u napadu ruske bespilotne letelice na civilne brodove u Crnom moru", rekao je zamenik premijera za obnovu i ministar za razvoj zajednica i teritorija Oleksij Kuleba, dodajući da su dva mornara povređena, uključujući jednog u kritičnom stanju.

Takođe je izvestio da je pogođen još jedan brod koji plovi pod zastavom Sent Kitsa i Nevisa, pri čemu su tri člana posade zadobila lakše povrede.

Kuleba je opisao napade kao deo šireg napada na pomorsku trgovinu i globalnu bezbednost hrane, upozoravajući da su civilne posade i izvozne rute i dalje ugrožene.