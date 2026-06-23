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Australijska policija izvršila je najveću zaplenu kokaina u istoriji zemlje, pronašavši 2,7 tona droge u sistemu podzemnih bunkera u zapadnom Sidneju.

Droga, čija se ulična vrednost procenjuje na 816 miliona australijskih dolara (približno 500 miliona evra), otkrivena je u petak na jednom imanju u Londonderiju.

Kokain je bio sakriven u odeljcima ispod lažnih podova u tri brodska kontejnera. Dva muškarca, starosti 21 i 25 godina, uhapšena su na licu mesta nakon što su navodno pokušali da pobegnu kada su uhapšeni. Optuženi su za posedovanje komercijalne količine ilegalno uvezene droge.

Zadržani su u pritvoru nakon sudskog ročišta u subotu i suočavaju se sa doživotnom robijom ako budu osuđeni.

Deo veće operacije pod nazivom "Minđang"

Policija kaže da je kokain prokrijumčarila u Australiju organizovana kriminalna grupa preko grada Midž Point na severu Kvinslenda. Racija na imanju u Londonderiju deo je operacije Minđang, koja je pokrenuta u maju nakon što je 40 kg kokaina pronađeno kako pluta na vodi kod dokova u Midž Pointu.

Šest drugih osoba je uhapšeno i optuženo prošle nedelje u Kvinslendu i Novom Južnom Velsu kao deo te istrage. Brod za koji se sumnja da je služio kao "matični brod" u operaciji krijumčarenja zadržan je na Solomonskim Ostrvima. Uprkos geografskoj udaljenosti, Australija je izuzetno unosno tržište za trgovinu drogom.

Prema podacima Sistema za praćenje ilegalnih droga Univerziteta u Novom Južnom Velsu, cena grama kokaina u Australiji obično dostiže oko 300 australijskih dolara. Pored toga, prema prošlogodišnjem Svetskom izveštaju Ujedinjenih nacija o drogama, Australijanci i Novozelanđani imaju najviše stope upotrebe kokaina u svetu.

Policija: Kriminalne mreže su visoko organizovane

Komesar australijske federalne policije Stiven Džej rekao je da slučaj pokazuje "koliko su ove kriminalne mreže visoko organizovane i odlučne i koliko su daleko spremne da idu u potrazi za profitom".

- Istraga o poreklu droge je u toku i sarađivaćemo sa našim međunarodnim i domaćim partnerima u sprovođenju zakona kako bismo identifikovali kriminalne sindikate i sve ostale koji su bili uključeni u olakšavanje ovog navodnog pokušaja uvoza - rekao je Džej.