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Izrael razmišlja da objavi "simbolično" povlačenje vojske sa okupirane teritorije u južnom Libanu u okviru predstojećih razgovora sa vladom te zemlje.

To je objavio CNN pozivajući se na izraelski izvor upoznatom sa situacijom.

- O toj ideji se razgovara uoči trodnevnih razgovora između Izraela i Libana koji će se održati pod pokroviteljstvom administracije (američkog predsednika Donalda) Trampa u Vašingtonu ove sedmice - kazao je taj izvor.

Navodi se da bi povlačenje obuhvatilo odlazak nekih izraelskih snaga iz manjih područja preko takozvane Žute linije, koja je predstavlja granicu teritorije koju je izraelska vojska držala nakon prethodnog prekida vatre u aprilu.

Izraelska vojska i Hezbolah Foto: Majdi Mohammed/AP, ATEF SAFADI/EPA

Izvor je za CNN rekao da Izrael razmatra ovo ograničeno povlačenje kao "gest" prema libanskoj vladi, sa ciljem da se da prioritet diplomatskom putu i ​​pitanje Libana odvoji od pregovora o prekidu vatre između SAD i Irana.

Podseća se da juče izraelski ministar odbrane Izrael Kac negirao da će se vojska te zemlje povući iz krstaškog zamka Bofort osvojenog u maju, koji se nalazi na grebenu gde su se poslednjih dana vodile neke od najžešćih borbi sa proiranskom ekstremističkom organizacijom Hezbolah.Gallery

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA

Kac i premijer Benjamin Netanjahu su se zavetovali da se Izrael neće povući iz onoga što oni opisuju kao bezbednosnu zonu u južnom Libanu.

General-potpukovnik Ejal Zamir, načelnik Generalštaba IDF, izraelske vojske Foto: Ohad Zwigenberg/AP

Načelnik Generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) general-potpukovnik Ejal Zamir i komandant Libanskih oružanih snaga general Rodolf Hajkal odvojeno su posetili južni Liban u nedelju.

(Kurir.rs/CNN/Preveo i priredio: N. V.)

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