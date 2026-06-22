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Američki predsednik Donald Tramp ponovo je uputio oštre kritike na račun Italije i njene premijerke Đorđe Meloni, optuživši zvanični Rim za potpunu pasivnost pred, kako je naveo, "veoma ozbiljnom nuklearnom pretnjom iz Irana".

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social istakao da NATO decenijama štiti Italiju, ali da ova zemlja uzvraća okretanjem leđa kada je potrebno odbraniti ostale članice Alijanse i ostatak sveta.

- Nakon što su potrošili bilione dolara na NATO, Italija i njena premijerka nemaju nameru da se uključe u pitanje Islamske Republike Iran i njihove veoma ozbiljne nuklearne pretnje - napisao je Tramp.

On je dodao da SAD decenijama brane Italiju, ali da u trenucima velikih testova "oni nisu tu da brane nas i ostatak sveta".



- Decenijama ih branimo, ali kada se stave na probu, oni nisu tu da brane nas i ostatak sveta. Nije dobro! - zaključio je Tramp.

Sve je počelo od jedne fotografije

Ovaj javni istup predstavlja nastavak višednevnog žestokog verbalnog sukoba dvoje svetskih lidera.

Lavinu je pokrenula ranija Trampova objava u kojoj je tvrdio da ga je Meloni "molila" za zajedničku fotografiju tokom samita G7 u Francuskoj, što je izazvalo burne reakcije u Italiji, ali i hitan odgovor same premijerke.

- Nisam morao da razgovaram s njom. Ne znam šta bih rekao. Molila me je da se fotografišem s njom. Toliko je želela da se slika sa mnom. Ne bih to prihvatio, ali bilo mi je žao - rekao je Tramp.

1/3 Vidi galeriju Italijanska premijerka Đorđa Meloni na samitu G7 u Francuskoj Foto: MICHAEL KAPPELER / AFP / Profimedia, Thibault Camus/AP

Meloni je tada reagovala video-izjavom, poručivši da je "zapanjena" Trampovim komentarima i nazvavši ih "potpuno izmišljenim".

Međutim, američki predsednik je već sledećeg dana nastavio sa optužbama, insistirajući na svojoj verziji priče:

- Italijanska premijerka Điđorđa Meloni (Gigiorgia) tražila je, iznova i iznova, sliku sa mnom tokom sastanka G7 u Francuskoj - napisao je Tramp.

U javnosti je ostalo nejasno da li je neobično sročeno ime italijanske premijerke ("Điđorđa") u objavi bilo svesno osmišljen nadimak ili samo obična slovna greška.

1/15 Vidi galeriju Đorđa Meloni Foto: screenshot X/Georgiameloniii, EPA Riccardo Antimiani, EPA Filippo Attili Palazzo Chigi P

Tramp je u istoj objavi dodao:

"Sada, nakon što su Sjedinjene Države vojno porazile Iran, ona želi da ponovo budemo prijatelji kako bi 'podigla svoje brojke' (rejting). Ne, hvala!!!"

Udarac na rejting i oštar odgovor iz Rima

Odnosi između dvoje lidera ozbiljno su zategnuti ove godine, pre svega zbog geopolitičkih neslaganja oko rata u Iranu.

Tramp je u svojoj objavi direktno povezao pad popularnosti italijanske premijerke sa njenim spoljnopolitičkim odlukama, tvrdeći da Meloni "loše stoji u Italiji sa svojim nivoom popularnosti, verovatno zato što je odbila Sjedinjene Američke Države - zemlju koja zaista voli i štiti Italiju – kada je reč o sprečavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje".

"Ali to je uradio i NATO, kad smo već kod toga!", dodao je američki predsednik.

1/8 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp kasnio na jutarnju sednicu završnog dana samita G7 u Francuskoj Foto: Thibault Camus/AP, YOAN VALAT/EPA

Odgovor Đorđe Meloni usledio je brzo, a italijanska premijerka je u svom obraćanju direktno odgovorila američkom lideru:

- Predsedniče Tramp, takvi stalni i ničim izazvani napadi su potpuno besmisleni. Što se tiče moje popularnosti, to što sam vaš prijatelj sigurno joj nije pomoglo niti zavisi od mog odnosa sa vama. Moja popularnost zavisi od moje sposobnosti da branim italijanske nacionalne interese, a to sam uvek radila - odgovorila je Meloni.

Zahladneli odnosi zbog rata u Iranu

Meloni je ranije bila bliska Trampova saveznica i jedina evropska liderka pozvana na njegovu inauguraciju prošle godine.

1/9 Vidi galeriju Donald i Melanija Tramp inauguracija Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia, JIM WATSON / AFP / Profimedia

Odnosi su zahladneli kada je italijanska vlada na početku rata s Iranom odbila američki zahtev za korišćenje vazduhoplovne baze na Sicilijiza izvođenje napada tokom sukoba.

Tramp je optužio Italiju da nije od pomoći i poručio "da se Meloni promenila".