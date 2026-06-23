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Nakon završetka zajedničkih vojnih vežbi u Japanu, američki lanseri raketa "Tajfun" biće premešteni u američku bazu radi skladištenja počev od sredine oktobra.

Iako japanska vlada sisteme smatra strateškim sredstvom odvraćanja od Kine, ona tvrdi da bi mogli biti premešteni ako je potrebno, piše list "Nikei".

Međutim, japanski vojni zvaničnici naglašavaju da ovo ne predstavlja stalno borbeno raspoređivanje.

General Hiroaki Učikura, načelnik Združenog generalštaba, pojasnio je na konferenciji za novinare 19. juna da, prema američkoj komandi, nema planova da sistemi budu trajno stacionirani u Japanu. Dodao je da konkretna baza određena za skladištenje ostaje neotkrivena.

Sistemi "Tajfun", zajedno sa američkim jedinicama HIMARS, trenutno su stacionirani u vazduhoplovnoj bazi Kanoja na Kjušuu radi obuke, koja će trajati do septembra.

Ministarstvo odbrane je napomenulo da nisu zakazane vežbe bojevog gađanja. Završna faza vežbi uključivaće učešće australijskih jedinica.

(Kurir.rs/TASS)

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