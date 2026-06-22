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Serija eksplozija potresla je ruski grad Voronjež danas popodne. Prema ruskim Telegram kanalima, pogođena je vojna fabrika koja proizvodi komponente za rakete, prenosi RBC.

Oko 12 časova, stanovnici Voronježa počeli su da prijavljujju eksplozije. Prema izveštajima na internetu, visoki stubovi dima dižu se iznad mesta napada.

Fotografije i snimci navodnih udara pojavili su se na društvenim mrežama.

Provladin ruski Telegram kanal Baza tvrdi da je Voronjež napadnut raketama "Storm šedou", iako nema zvanične potvrde ove informacije.

"Storm šedou" je anglo-francuska krstareća raketa sa maksimalnim dometom od oko 250 kilometara, a Francuzi je zovu "skalp".

Drugi izvori prenose da je meta napada bila fabrika poluprovodnika "Sborka" iz Voronježa, koja se nalazi pod međunarodnim sankcijama.

Ova fabrika proizvodi elektronske komponente koje se koriste u sistemima za upravljanje ruskim raketama Iskander-K, H-101 i Kalibar.

Pored toga, njeni proizvodi se ugrađuju u vojne radare, sisteme protivvazdušne odbrane S-400, kao i u računarske sisteme koji upravljaju krstarećim projektilima.

Šta kažu ruske vlasti?

Ruske vlasti potvrdile su napad na Voronježsku oblast. Guverner regiona saopštio je da je, prema navodima vlasti, nekoliko brzih vazdušnih ciljeva uništeno iznad teritorije oblasti. Takođe je naveo da je jedno preduzeće pretrpelo oštećenja.

Prema njegovim rečima, u incidentu su povređene tri osobe.

Ipak, nije precizirao o kom objektu je reč niti koje je preduzeće pogođeno.

Napadi na Voronjež

Voronješka oblast i ranije je bila meta napada.

Tako je, na primer, u januaru najmanje 20 snažnih eksplozija odjeknulo nebom iznad grada, a čuli su ih stanovnici različitih naselja.