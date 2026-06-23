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Svet sukobima lakše "hrani" ratove, nego ljude kojima je hrana potrebna, izjavio je danas Papa Lav XIV tokom posete Svetskom programu za hranu (WFP) u Rimu.

"Sukobi se lakše 'hrane', nego ljudi kojima je hrana potrebna. Ova stvarnost ne ukazuje samo na nedostatke u sprovođenju pomoći, već i na neravnotežu u političkim i moralnim prioritetima", rekao je on, prenosi Rojters.

Lav, koji se ranije našao na meti kritika američkog predsednika Donalda Trampa, nije pomenuo nijednog svetskog lidera.

Papa je upozorio da su humanitarne krize potisnute u drugi plan na listi međunarodnih prioriteta, kao i da su zemlje usmeravale svoje resurse ka nacionalnoj bezbednosti, ekonomskom rastu i unutrašnjoj stabilnosti.

"Bezbednost hrane je suštinska komponenta globalne i integralne bezbednosti", rekao je papa i istakao da su humanitarne akcije sve više opterećene birokratskim procedurama koje mogu da odlože pomoć onima kojima je potrebna, kao i da je pristup osnovnim dobrima, uključujući hranu, prečesto pod uticajem ekonomskih ili strateških razmatranja tako da čovek više nije u centru međunarodnih akcija.

Prema njegovim rečima, ublažavanje gladi ne pomaže samo ljudima kojima je pomoć potrebna, već doprinosi i rešavanju osnovnih uzroka geopolitičke nestabilnosti.

Papu Lava je danas dočekala bivša direktorka organizacije Sindi Mekej, koja je početkom godine zbog zdravstvenih razloga podnela ostavku.