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Dve trećine građana EU podržalo bi povratak Velike Britanije u blok, a većina Britanaca misli da je Bregzit bio loš za pitanja koja ih interesuju i želi bliže veze s Unijom, uključujući integraciju, poput slobode kretanja koja je dugo smatrana lošom, pokazalo je novo istraživanje.

Deceniju posle referenduma o izlasku iz EU, odnosno Bregzitu, istraživanje nezavisnog instituta Evropski savet za spoljne poslove (ECFR) pokazuje da 66 odsto ispitanika iz 15 zemalja "snažno podržava" ili je "sklono da podržava" britansko članstvo u Uniji.

Bliže odnose sa Velikom Britanijom podržava 59 odsto građana EU a status kvo 46 odsto.

Podrška ponovnom pridruživanju Britanije ide od 56 odsto u Bugarskoj preko 59 odsto u Francuskoj i Italiji, do 75 odsto u Holandiji i Danskoj, preneo je britanski dnevnik Gardijan.

Čak i glasači krajnje desnice i prema EU kritičkih stranaka podržavaju bliže odnose EU i Britanije i to 71 odsto onih koji podržavaju poljsku Konfederaciju i po 58 odsto pristalica Alternative za Nemačku i francuskog Nacionalnog okupljanja.

Mnogi evropski lideri dele stav građana - francuski predsednik Emanuel Makron rekao je da su vrata (za Britaniju) "uvek otvorena" a španski premijer Pedro Sančes da Španija "apsolutno" podržava članstvo Britanije.

Finski predsednik Aleksander Stub eksplicitno je pak naveo Britaniju kao kandidata za članstvo. "Potreban nam je glas Britanije u Evropi. Zaista nam nedostajete momci", rekao je Stub.

Foto: EPA/STEPHANIE LECOCQ

Britanski ispitanici kažu da je Bregzit pogodio njihove prioritete - troškove života, ekonomiju, mogućnosti za mlade, ilegalnu imigraciju i trgovinu, pri čemu čak 58 odsto misli da je izlazak iz EU pogoršao imigraciju.

Na pitanje šta je glavna korist od Bregzita, odgovor Britanaca uglavnom je bio "ne znam" a sledi "ništa od navedenog", što ukazuje da većina smatra da je naneo štetu bez očiglednih koristi, prenosi Gardijan.

Istovremeno velika većina ispitanika u Britaniji (63 odsto), uključujući 57 odsto onih koji su glasali za Bregzit, ; rekla je da bi sada prihvatili slobodu kretanja u zamenu za bliže trgovinske veze.

Foto: Profimedia

Direktor ECFR i autor izveštaja Mark Leonard rekao je da istraživanje pokazuje da je EU otvorena za povratak Velike Britanije, kao i da se stav britanske javnosti promenio od 2016.

"Bregzit je bio sredstvo za pobunu nacije koja je odbacila status kvo. Deceniju kasnije Britanci shvataju da su njihove nade u bolji život van EU neostavarene i da Bregzit potkopava sposobnost Ujedinjenog Kraljevstva da se nosi sa pitanjima koja su im najvažnija", rekao je Leonard za Gardijan.

Istraživanje je ukazalo na tri glavne grupe među britanskim biračima - "oprimiste" (28 odsto) koji vide usklađivanje sa EU kao geopolitičku neophodnost, "realiste" (35 odsto) koji podržavaju bliže veze ali i dalje cene odnose sa SAD i "usamljenike" (27 odsto) koji nastavljaju sa daju prednost nacionalnom suverenitetu.

Takođe je istraživanje pokazalo da Britanci daju prednost Evropi nad SAD kao poželjnom bezbednosnom partneru, da samo 18 odsto ispitanih vidi SAD kao saveznika a više od 60 odsto misli da Britanija treba da sledi politiku "kupuj evropsko" kada je reč o nabavkama oružja.