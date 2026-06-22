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- Kir Starmer se ni na koji način nije istakao u pogledu rusko-britanskih odnosa. On je uvek bio zagovornik održavanja tih odnosa na nuli. Nije ostavio nikakav poseban utisak na nas - rekao je Peskov novinarima, prenosi TASS.

.Kremlj sumnja da će ko god da postane sledeći britanski premijer odstupiti od Starmerove politike u odnosima sa Rusijom.

- Mnogi pitaju da li bi se stvari mogle poboljšati posle njega. Pa, malo je verovatno da će se na britanskoj političkoj sceni pojaviti političar čiji će se stav o našim bilateralnim odnosima razlikovati od Starmerovog - poručio je Peskov.

1/5 Vidi galeriju Kir Starmer podneo ostavku na mesto premijera Velike Britanije Foto: Thomas Krych/AP, Tolga Akmen/EPA, NEIL HALL/EPA

Emotivna ostavka ispred Dauning strita 10

Podsetimo, u vanrednom i izuzetno emotivnom obraćanju naciji ispred Dauning strita broj 10, britanski premijer Kir Starmer objavio je da se povlači sa funkcije premijera i šefa Laburističke partije. Starmer je potvrdio da je o svojoj odluci već zvanično obavestio kralja Čarlsa III.

On je uputio zahtev Nacionalnom izvršnom komitetu laburista da hitno utvrdi raspored za unutarstranačke izbore.

Nominacije za novog lidera zvanično se otvaraju 9. jula, što će osigurati da Velika Britanija dobije novog premijera pre jesenjeg zasedanja parlamenta u septembru.

Odustajući od daljeg vođenja stranke, Starmer je obećao punu podršku svom nasledniku i istakao da će učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi se obezbedila mirna i uredna predaja vlasti.

"Oni znaju da nasleđuju Britaniju koja je jača i pravednija nego pre dve godine", poručio je Starmer.

Tokom govora, odlazeći premijer se zahvalio prijateljima, kolegama koji su uz njega proveli poslednjih šest godina, osoblju iz broja 10, kao i "izvanrednoj državnoj službi".

Na samom kraju, vidno preplavljen emocijama, Starmer se osvrnuo na svoju budućnost izvan politike, naglasivši da nakon odlaska sa "najvećeg posla u zemlji" želi da se posveti onom "najvažnijem poslu".