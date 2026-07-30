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Mladoženja je preminuo nakon što je skočio na glavu u more pred svojom slomljenom suprugom, dok je par proslavljao medeni mesec.

Sulejman Sariefe (27) udario je glavom prilikom pada i zadobio teške povrede kičme, nakon čega se 11 dana borio za život u Fetijama u Turskoj. Ova užasna nesreća dogodila se tek trećeg dana njihovog medenog meseca.

Skočio je sa visoke tačke u more pred svojom partnerkom, tokom njihovog prvog zajedničkog putovanja kao muža i žene.

1/3 Vidi galeriju Sulejman Sariefe Foto: Facebook

Sulejmanova supruga je u užasu posmatrala kako on udara glavom nakon skoka u vodu, posle čega je izvučen iz mora sa teškim povredama.

Hitna pomoć je u kritičnom stanju prevezla Sulejmana u obližnju bolnicu, gde su se lekari borili za njegov život 11 dana, ali je on nažalost podlegao povredama.

Sulejman je proglašen mrtvim samo dve nedelje nakon venčanja koje je održano 6. juna, nakon čega je sahranjen na groblju u Alašehiru.