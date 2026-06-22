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Odluka je doneta usled ozbiljne nestašice goriva i slabe turističke sezone, u trenutku kada ukrajinski napadi dronovima sve više ometaju rusku naftnu i saobraćajnu infrastrukturu.

Sergej Aksjonov, lider poluostrva kojeg je Moskva postavila nakon aneksije 2014. godine, saopštio je da od 21. juna benzinske pumpe na Krimu više neće prodavati gorivo nikome osim državnim institucijama.

1/10 Vidi galeriju Ukrajinski napad dronovima na Krim Foto: Printscreen/X

- Gorivo će se isporučivati isključivo državnim službama koje su odgovorne za održavanje osnovnih usluga i garantovanje bezbednosti - rekao je Aksjonov u kratkom video-obraćanju na Telegramu, ne navodeći kada bi prodaja goriva mogla da bude obnovljena.

Iako se ruske vlasti već dugo bore sa snabdevanjem regiona, u kojem živi oko dva miliona stanovnika, svim neophodnim resursima, uključujući vodu i hranu, kriza sa gorivom dospela je u centar pažnje zbog najnovijih događaja u ratu.

Ukrajinski dronovi gađaju rusku naftnu infrastrukturu

Poslednjih meseci ukrajinska vojska pojačala je napade dronovima srednjeg dometa na kamione-cisterne koji snabdevaju Krimgorivom. Poluostrvo je sa kopnenom Rusijom povezano samo Kerčkim mostom i koridorom kroz ukrajinsku teritoriju, koja je pod ruskom kontrolom, širokim oko sto kilometara.

Posle najnovijih ukrajinskih napada, društvenim mrežama šire se snimci ogromnih kolona automobila koji pokušavaju da napuste Krim.

Pored toga, šira ukrajinska kampanja dronovima usmerena je na ključne ruske rafinerije nafte, naftovode i povezanu infrastrukturu, što doprinosi nestašicama goriva ne samo na poluostrvu, čija ekonomija u velikoj meri zavisi od ruskih turista, već i u samim ruskim regionima.

Ukrajinski predsednik, Volodimir Zelenski opisao je takve napade kao "sankcije dugog dometa" protiv Rusije, koja svoje vojne operacije uglavnom finansira prihodima od nafte, odbijajući da okonča rat, koji je sada ušao u petu godinu, i započne diplomatske pregovore sa Kijevom.

Kijev potvrdio napade, Moskva javlja o žrtvama

U svom najnovijem izveštaju od 21. juna, Zelenski je rekao da su ukrajinske snage pogodile "pomorsku logistiku koja se koristi za transport nafte u Krasnodarskoj oblasti i skladište nafte u privremeno okupiranom Kerču".

- Pored toga, uspešno su pogođeni vojni logistički objekti, zajedno sa četiri radarske stanice koje pripadaju sistemima protivvazdušne odbrane... Rusija razume samo silu, a naša sposobnost dejstva na velikim udaljenostima svakako radi u korist mira - dodao je.

Aksjonov je potvrdio da su napadi bili usmereni na Kerč na Krimu, tvrdeći da su četiri osobe poginule, a 28 ih je povređeno u ukrajinskom napadu. Nije precizirao da li je pogođeno naftno postrojenje u tom području.

Ruski i ukrajinski kanali na Telegramu objavili su snimke gustih stubova crnog dima koji se uzdižu iz tog područja. Izveštaje iz ukrajinskih regiona pod ruskom kontrolom nije bilo moguće nezavisno proveriti.

Jedna mlada Ruskinja turistkinja u panici želi da napusti Krim, ali je to sada jako teško.

- Bože, zašto sam ovde? Želim natrag u Moskvu!

Ruski napadi se nastavljaju, diplomatija u zastoju

U međuvremenu, ruski napadi dronovima i projektilima nastavili su da pogađaju civilne ciljeve širom Ukrajine. U centralnoj oblasti Poltavapoginule su najmanje dve osobe, a 14 ih je ranjeno, uključujući šestoro dece.

Diplomatski napori koje je vodila administracija američkog predsednika Donalda Trampa radi postizanja mira u Ukrajini poslednjih meseci su zastali, pošto se Vašington fokusirao na rat protiv Irana i nemire na Bliskom istoku.