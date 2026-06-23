IZRAELSKA VOJSKA UBILA DVOJICU PALESTINSKIH TINEJDŽERA! Izbili veliki protesti na Zapadnoj obali! IDF: "Eliminisani su, bacali su Molotovljeve koktele" (FOTO)
Na okupiranoj Zapadnoj obali izbili su protesti nakon što je palestinsko ministarstvo zdravlja saopštilo da su dvojica mladih Palestinaca, starih 15 i 19 godina, ubijena u gradu Beit Umar.
U pucnjavi u nedelju uveče u gradu severno od Hebrona povređena su još dvojica mladića, navodi se u izveštaju.
Izraelska vojska saopštila je da su vojnici uzvratili Palestincima koji su bacali Molotovljeve koktele na izraelsko naselje i palili gume. Dve osobe su "eliminisane", a još dve "onesposobljene", navela je vojska.
U ponedeljak je u Beit Umaru organizovano okupljanje u znak protesta zbog smrti mladića. Nasilje na Zapadnoj obali poraslo je od početka rata u Gazi u oktobru 2023. godine, a izraelska vojska sprovodi velike operacije protiv palestinskih militanata.
Prema podacima palestinskih zdravstvenih vlasti u Ramali, više od 1.000 Palestinaca ubijeno je u sukobima tokom poslednje dve i po godine. Izraelski doseljenici takođe su postali sve nasilniji prema palestinskom stanovništvu.
Izraelje zauzeo Zapadnu obalu i Istočni Jerusalim tokom Šestodnevnog rata 1967. godine.
Ova teritorija danas je dom za oko tri miliona Palestinaca i približno 700.000 izraelskih doseljenika. Palestinska samouprava smatra da je to teritorija buduće palestinske države, sa Istočnim Jerusalimom kao glavnim gradom.