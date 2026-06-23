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Na okupiranoj Zapadnoj obali izbili su protesti nakon što je palestinsko ministarstvo zdravlja saopštilo da su dvojica mladih Palestinaca, starih 15 i 19 godina, ubijena u gradu Beit Umar.

U pucnjavi u nedelju uveče u gradu severno od Hebrona povređena su još dvojica mladića, navodi se u izveštaju.

Izraelska vojska saopštila je da su vojnici uzvratili Palestincima koji su bacali Molotovljeve koktele na izraelsko naselje i palili gume. Dve osobe su "eliminisane", a još dve "onesposobljene", navela je vojska.

U ponedeljak je u Beit Umaru organizovano okupljanje u znak protesta zbog smrti mladića. Nasilje na Zapadnoj obali poraslo je od početka rata u Gazi u oktobru 2023. godine, a izraelska vojska sprovodi velike operacije protiv palestinskih militanata.

Prema podacima palestinskih zdravstvenih vlasti u Ramali, više od 1.000 Palestinaca ubijeno je u sukobima tokom poslednje dve i po godine. Izraelski doseljenici takođe su postali sve nasilniji prema palestinskom stanovništvu.

Izraelje zauzeo Zapadnu obalu i Istočni Jerusalim tokom Šestodnevnog rata 1967. godine.