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Izdata su ozbiljna upozorenja zbog opasne "ribe zec", jer je sve više prijava o napadima ove vrste na kupače i uništavanju ribarskih mreža. Zvanični naziv ove vrste je "Lagocephalus sceleratus", a prirodno stanište joj je Indijski okean.

Međutim, ova opasna riba počela je da se pojavljuje u Sredozemnom moru nakon što je migrirala kroz Suecki kanal. U njenom mesu nalazi se snažan neurotoksin koji, ukoliko se konzumira, može izazvati otkazivanje srca i pluća.

Prošle nedelje jedna starija Grkinja ugrižena je od ove ribe nakon što je riba iznenada nasrnula na nju, navode mediji. Žena je zadobila povrede koje su zahtevale ušivanje posle napada u blizini plaže u primorskom letovalištu Varkiza, nedaleko od Atine.

Ova vrsta nema prirodne neprijatelje, zbog čega njena populacija nekontrolisano raste. Tokom poslednjih nekoliko meseci povećan je broj prijava o napadima na kupače.

riba zec Foto: Shutterstock

"Morate je izbegavati, pre ćete naleteti na ajkulu"

- Ako vidite da vam se ova riba približava, morate je izbegavati. Neki napadi dogodili su se kada su ljudi pokušali da je nahrane ili dodirnu. Zabeleženo je nekoliko slučajeva u kojima su ljudi izgubili prst na ruci ili nozi. Ipak, takvi incidenti su retki - izjavila je stručnjak za ovu vrstu ribe, Nota Peristeraki za britanski "Telegraf".

- Veća je verovatnoća da ćete naići na ajkulu. Ako ronite s maskom, možda nećete ni videti "ribu zec". U njihovim želucima pronašli smo ostatke ribarskih mreža i udica - upozorila je ona.

riba zec Foto: Shutterstock

Kako reagovati posle ugriza ove ribe?

Grčki Crveni krst izdao je smernice za zbrinjavanje povreda izazvanih ugrizom ove ribe. Navodi se da ranu treba odmah isprati čistom vodom i sapunom. Zatim treba primeniti stalan pritisak na mesto krvarenja pomoću čiste tkanine ili gaze.

Nakon ugriza neophodno je što pre potražiti medicinsku pomoć. Možda će biti potrebni šavovi i vakcina protiv tetanusa.

Grčki ribari očajni, zadaje im velike probleme

Grčki ribari takođe upozoravaju da ove ribe predstavljaju ozbiljnu pretnju njihovom poslu. Navode da im uništavaju mreže, a istovremeno su veoma opasne za rukovanje.

- Ako vas ugrize, otkida vam prst bez problema. One su uništenje mora. Za sobom ne ostavljaju ništa. Da ovaj brod nije moj, odavno bih napustio ovaj posao. Situacija je alarmantna, ne možemo da opstanemo - rekao je Aleksis Harlambakis, ribar sa Krita.

- To je riba svaštojed koja pojede sve na šta naiđe. Ništa joj ne smeta, jer nema prirodnih neprijatelja - rekao je drugi ribar.

Grčke vlasti trenutno razmatraju uvođenje sistema prema kojem bi ribari dobijali novčanu naknadu za ulov što većeg broja ovih riba. Program je inspirisan modelom koji već postoji na Kipru, gde se ulovljene ribe zec spaljuju u posebnim postrojenjima.

riba zec Foto: Printscreen/ Facebooknikana gr

Prvi put zabeležena 2003. godine u istočnom Mediteranu

Ova riba je prvi put zabeležena u istočnom Mediteranu 2003. godine, a u grčkim vodama 2005. godine.

Njena populacija i područje rasprostranjenosti značajno su se proširili poslednjih godina, pa se sada može pronaći i u blizini Italije, Španije i širom zapadnog Mediterana.

riba zec Foto: Printscreen/ Facebooknikana gr

U Grčkoj najkritičnije kod Krita, arhipelaga Dodekanezi i Rodosa

U Grčkoj je posebno rasprostranjena oko Kritai arhipelaga Dodekanezi, uključujući popularno turističko odredište Rodos.