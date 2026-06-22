Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zahvalio je odlazećem britanskom premijeru Kiru Starmeru na podršci Kijevu, dok je Kremlj saopštio da ne očekuje nikakve promene u rusko-britanskim odnosima, koji su bili na niskom nivou.

- Kire, hvala ti na svoj našoj saradnji, na tvojoj podršci i zajedničkim odlukama koje su pomogle u jačanju naše Evrope i zaštiti života - rekao je predsednik Zelenski.

Bernam favorit za naslednika

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov, govoreći na svojoj dnevnoj konferenciji za novinare, kojoj je prisustvovao i novinar AFP-a, rekao je da postoji "mala šansa" da "bilo ko na trenutnoj britanskoj političkoj sceni" zauzme "stav koji bi bio drugačiji od stava sadašnjeg predsednika u vezi sa našim bilateralnim odnosima".

Zelenski i Starmer Foto: JASON ALDEN / POOL/Bloomberg POOL

Kir Starmer je u ponedeljak podneo ostavku na mesto britanskog premijera i lidera Laburističke partije. Starmer je rekao da će nominacije za njegovog naslednika biti otvorene 9. jula. Njegov rival, Endi Bernam, je jasni favorit.

Britanski list "Obzerver" je tokom vikenda objavio da se očekuje da će Starmer podneti ostavku u ponedeljak i da je odredio vremenski okvir za svoj odlazak, iako je vladin izvor rekao da je premijer ostao fokusiran na nastavak vođenja zemlje.

Pretnja Starmerovoj poziciji, koja je samo rasla mesecima, naglo se povećala u petak kada je vodeći rival stranke Endi Bernam osvojio mesto u parlamentu koje mu omogućava da pokrene formalno preuzimanje stranke.

(Kurir.rs/Indeks)

Ne propustitePlanetaOGLASILA SE RUSIJA POVODOM STARMEROVE OSTAVKE: Evo šta je Peskov poručio o odlazećem britanskom premijeru
Kir Starmer
PlanetaDECENIJU POSLE BREGZITA 2/3 EU ZA POVRATAK BRITANACA U UNIJU! Najviša podrška u Holandiji i Danskoj, najmanja u Bugarskoj
w-56583193-bregzit.jpg
PlanetaENDI BERNAM BRITANSKI PREMIJER VEĆ U JULU? NE AKO SE NAJDŽEL FARAŽ PITA! "Ne može se vladati zemljom sa manje od 25.000 glasova, tražimo VANREDNE IZBORE" (FOTO)
Endi Bernam
PlanetaBRITANSKI PREMIJER PODNEO OSTAVKU! Vanredno obraćanje ispred Dauning strita 10, emotivan odlazak Kira Starmera, laburisti biraju novog lidera već u julu? (FOTO)
Kir Starmer