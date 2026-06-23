Požar u zgradi u Indiji, nastradalo najmanje 14 osoba
Planeta
STRAVIČAN POŽAR ZAHVATIO ZGRADU, IMA MRTVIH! Vatrena stihija progutala centar za učenje, nastradali studenti (VIDEO)
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U požaru koji je danas zahvatio poslovnu zgradu u indijskom gradu Laknauu nastradalo je najmanje 14 ljudi, uglavnom studenata, saopštili su zvaničnici.
Vatra je planula u zgradi u kojoj su se na nižim spratovima nalazili pet šop i veterinarska klinika, dok su se na spratovima iznad nalazili centar za učenje i studio za animaciju.
Najmanje 10 osoba je spaseno i prebačeno u bolnicu, rekli su zvaničnici.
Uzrok požara za sada nije poznat.
(Kurir.rs/Beta)
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