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U požaru koji je danas zahvatio poslovnu zgradu u indijskom gradu Laknauu nastradalo je najmanje 14 ljudi, uglavnom studenata, saopštili su zvaničnici.

Vatra je planula u zgradi u kojoj su se na nižim spratovima nalazili pet šop i veterinarska klinika, dok su se na spratovima iznad nalazili centar za učenje i studio za animaciju.

Najmanje 10 osoba je spaseno i prebačeno u bolnicu, rekli su zvaničnici.

Uzrok požara za sada nije poznat.

(Kurir.rs/Beta)

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