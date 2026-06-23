U požaru koji je danas zahvatio poslovnu zgradu u indijskom gradu Laknauu nastradalo je najmanje 14 ljudi, uglavnom studenata, saopštili su zvaničnici.

Vatra je planula u zgradi u kojoj su se na nižim spratovima nalazili pet šop i veterinarska klinika, dok su se na spratovima iznad nalazili centar za učenje i studio za animaciju.