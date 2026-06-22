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Dečaci, stari dve i četiri godine, ušli su u automobil bez znanja svoje majke, saopštilo je tužilaštvo. Policija navodi da je ekstremna vrućina "najverovatniji uzrok" njihove smrti.

Majka je pronašla svoja dva sina u automobilu ispred porodične kuće u gradu Karpentras, na jugu Francuske. Vatrogasci su odmah izašli na teren nakon poziva primljenog u 13:20 časova i saopštili da su zatekli "dvoje dece sa zastojem rada srca".

- Uzroci smrti još se istražuju, ali je toplotni talas najverovatniji uzrok - izjavila je pravnica Helen Morže.

Temperature u zatvorenom automobilu mogu dostići i do 70 stepeni Celzijusa, što je dovoljno da izazove smrt. Zbog manje telesne mase, deca su podložnija smrtonosnim posledicama ekstremne vrućine.

Gradonačelnik Erve de Lepinau, rekao je da je "potpuno potresen ovom tragedijom". Majka dece još nije saslušana u policiji.

Departman Vokliz, u kojem su deca pronađena, od podneva je pod narandžastim upozorenjem zbog visokih temperatura. Francuska vlada proglasila je crveno upozorenje "opasnost po život" u 49 od ukupno 96 departmana u zemlji.

Još 40 departmana nalazi se pod narandžastim upozorenjem zbog vrućine, što znači da je gotovo cela zemlja pogođena vanrednom situacijom izazvanom ovim toplotnim talasom. U pojedinim delovima zemlje očekuju se temperature i do 45 stepeni.

Stotine škola su zatvorene, dok je dodatnih 1.800 škola omogućilo učenicima da ranije završe nastavu. Francuske vlasti upozorile su građane da se ne rashlađuju u jezerima i rekama nakon niza tragičnih utapanja tokom vikenda.

Među 13 osoba koje su izgubile život u poslednjih 48 sati nalazi se i jedan trinaestogodišnji dečak.

Meteorolozi upozoravaju da bi ovaj toplotni talas mogao biti jednako ozbiljan kao onaj iz 2003. godine, kada je u Francuskoj od posledica ekstremnih vrućina preminulo gotovo 15.000 ljudi.