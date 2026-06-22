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Trinaest osoba je poginulo, a desetine su povređene nakon eksplozije u velikom kompleksu za tečni prirodni gas (LNG) Ras Lafan u Kataru, koja se dogodila dok su radnici ponovo pokretali operacije obustavljene nakon napada Irana u martu.

Vlasti su saopštile da se u nedelju uveče u gasnom postrojenju Barzan dogodila "tehnička nesreća". Katar, dom velike američke vojne baze, bio je meta više iranskih napada raketama i dronovima tokom rata SAD i Irana, u kojem je blokirano oko 20 odsto svetske isporuke LNG-a u Zalivu. Neke pošiljke su nedavno ponovo počele da se isporučuju.

1/6 Vidi galeriju Ras Lafan u Kataru, najveće postrojenje za preradu tečnog prirodnog gasa (TNG) na svetu, meta iranskog napada Foto: KARIM JAAFAR / AFP / Profimedia

Katarsko ministarstvo energetike saopštilo je da je 13 ljudi poginulo, a 66 povređeno. Ministarstvo navodi da izvozni kapaciteti postrojenja nisu pogođeni i da ne postoji rizik po životnu sredinu.

QatarEnergy, državna kompanija za naftu i gas, nije dala detalje o tome gde se tačno u postrojenju dogodila eksplozija niti koliki je obim štete. Sad al-Kabi, izvršni direktor QatarEnergy-ja i katarski ministar energetike, rekao je da je pokrenuta istraga o incidentu.