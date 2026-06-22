Slušaj vest

Jedna od uznemirujućih poruka za otkupninu koje je primila porodica Nensi Gatrisadržala je izvinjenje zbog toga što je, navodno, slučajno ubijena, navodi novi izveštaj.

U bizarnoj poruci poslatoj 6. februara, navodni otmičar je ponudio da vrati telo 84-godišnje žene u zamenu za novac, rekao je izvor upoznat sa istragom za Air Mail.

Poruka je usledila nakon ranije poruke od istog pošiljaoca, koja je tačno opisala šta je Gatri nosila u noći kada se dogodila otmica, kao i informacije o oštećenoj spoljašnjoj sijalici u njenom dvorištu.

Oteta Nensi Gatri Foto: Pima County Sheriff's DepartMEGA / The Mega Agency / Profimedia

Nensi Gatri, majka voditeljke emisije "Today" ("Danas") na NBC News, Savane Gatri, oteta je iz svog doma u Taksanu u Arizoni, 1. februara.

Prve poruke pošiljaoca tvrdile su da je Gatri "bezbedna, ali uplašena", i u njima se tražio otkup od 4 miliona dolara u bitkoinu do 5. februara u 17 časova.

Dodato je da će, ukoliko novac ne bude plaćen do 9. februara, iznos porasti na 6 miliona dolara.

"Poruka izvinjenja", koja je stigla sa iste IP adrese kao i prethodne poruke, navodno je poslata porodici Nensi Gatri 6. februara.

Savana Gatri Foto: Youtube/Printscreen/TODAY

U njoj je pisalo da je Gatri "slučajno ubijena" i ponuđeno je da se njeno telo preda porodici za 4 miliona dolara. Sledećeg dana, Savana je objavila emotivan snimak na Instagramu, sedeći pored svog brata Kamrona i sestre Ani.

- Molimo vas da nam vratite našu majku kako bismo mogli da je ispratimo i oprostimo se - rekla je voditeljka u video objavi.

- To je jedini način da nađemo mir. To nam je veoma važno i platićemo.

Savana je kasnije izjavila da veruje da su te poruke za otkupninu bile autentične. Kako se istraga o nestanku Nensi nastavlja, federalne vlasti ponovo analiziraju poruke u potrazi za tragovima identiteta otmičara, navodi Air Mail.

Porodica otete Nensi Gatri Foto: Printscreen/ Instagram/ savannahguthrie

Istražitelji smatraju da poruke ukazuju da je otmičar obrazovan i upućen u kriptovalute. Takođe se navodi da izvinjenje sugeriše da otmičar možda nije hladnokrvni član kartela, već lokalni oportunista.

Vlasti istražuju i mogućnost da je otmičar imao saučesnika - maskiranog muškarca koji je viđen kako pokušava da ukloni kameru na vratima kuće u noći nestanka. Federalni istražitelji smatraju da nespretan pokušaj uklanjanja kamere ne odgovara profilu sofisticiranog počinioca. Za sada nijedan osumnjičeni nije javno identifikovan.

Prema izveštajima "Page Six", pronađeni su ograničeni fizički dokazi, uključujući jedan pramen kose i rukavica u blizini kuće. DNK tragovi sa mesta događaja analizirani su u FBI laboratoriji posle početnog testiranja u privatnoj laboratoriji na Floridi.

Foto: Jan Sonnenmair / Getty images / Profimedia

Šerif okruga Pima, Kris Nanos rekao je da "testiranja idu veoma sporo". Dodao je da su lokalne vlasti pregledale "hiljade i hiljade sati video-snimaka" sa saobraćajnih kamera i zvona širom Taksana.

U ranijem intervjuu, šerif je naveo i da istražitelji poseduju informacije koje namerno ne objavljuju.

- To nije objavljeno jer moramo da zaštitimo slučaj - rekao je Nanos.

On je dodao da veruje da će maskirani muškarac sa snimka koji je pokušao da ošteti kameru na kraju biti identifikovan.