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Ruske snage su se infiltrirale u strateški važan grad Kostjantinivkuna istoku Ukrajinei pokušavaju da ga opkole, a celo područje je sada praktično "siva zona" koju niko u potpunosti ne kontroliše, rekli su ukrajinski vojnici, piše BBC.

Kostjantinivka se smatra ulazom u ostatak regiona Donbas. Ako grad padne, ruske snage mogle bi da napreduju prema poslednjim preostalim ukrajinskim uporištima na istoku, Kramatorsku i Slavjansku, i tako se približe potpunom zauzimanju Donbasa, što je jedan od ključnih ciljeva Kremlja u ovom ratu.

Ovaj ruski napredak usledio je nakon višemesečne stagnacije na frontu, tokom koje su ukrajinski komandanti tvrdili da su ove godine vratili više teritorije nego što su izgubili, uz istovremeno ometanje ključnih ruskih linija snabdevanja.

Nedavni ukrajinski udari na rafinerije nafte u Rusiji i nestašice goriva na Krimu takođe su imali za cilj da skrenu pažnju Rusije na sukob.

Kostjantinivka u Donbasu Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY

U Kostjantinivki su ruski vojnici napredovali sa juga i primećeni su i na severnim obodima grada. Rusija tvrdi da njene snage brzo napreduju u jugozapadnom delu grada i da su opkolile ukrajinske jedinice, što Kijev negira.

Brigadni general Oleksandr Bakulin, komandant zadužen za odbranu grada, insistira da je "situacija pod kontrolom" i da "neprijatelj nema uspeha". Ipak, priznaje da se u gradu još uvek nalazi oko 130 ruskih vojnika.

Međutim, ukrajinski vojnici na terenu opisuju mračniju sliku.

- Ulaze nam iza leđa, a u gradskim uslovima ih je izuzetno teško isterati - kaže ukrajinski operater dronova koji deluje na tom području i želi da ostane anoniman.

Slično tvrdi i ukrajinski oficir iz jedinice koja deluje unutar grada, navodeći da je situacija na terenu znatno ozbiljnija nego što zvaničnici žele javno da priznaju.

- Još uvek imamo grupe za čišćenje i jurišne jedinice unutar grada, ali Rusi uspevaju da tamo gomilaju sve više vojnika - rekao je oficir, takođe anonimno.

Ruski vojnici u Kostjantinivki Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY

Svaka zgrada u Kostjantinivki služi kao potencijalno sklonište, a letnje drveće pruža dodatnu zaštitu. To je ruskim snagama omogućilo napredovanje unutar "zone uništenja", gde ukrajinski dronovi mogu da otkriju svaki pokret. Istovremeno, ruski operateri dronova fokusirali su se na uništavanje ukrajinskih lansirnih položaja kako bi obezbedili predah svojoj pešadiji.

Jedan ukrajinski operater drona objasnio je da, dok njegove kolege gađaju rusku pešadiju, Rusi koriste artiljeriju, višecevne raketne sisteme i avijaciju kako bi uništavali ukrajinske posade dronova.

- Pošto posvećujemo malo vremena traženju i gađanju neprijateljskih operatera dronova, oni mogu slobodno da deluju, otkrivaju naše položaje i mi smo prinuđeni na povlačenje. Tako se pomera linija fronta - objašnjava on.

1/10 Vidi galeriju Kostjantinivka Foto: STR/EPA, YEVHEN TITOV/EPA, YEVHEN TITOV/EPA

Ukrajinski oficir čija jedinica deluje u gradu tvrdi da je tempo ruskog napredovanja veoma spor.

- Ponekad napreduju 100 metara dnevno. Ponekad bukvalno puze do sledeće zgrade - kaže on.

Ruske snage koriste strategiju sličnu onoj pri zauzimanju Pokrovska, napredujući sa bokova kako bi opkolile grad i presekle rute snabdevanja. Čini se da Rusija želi da što brže zauzme Kostjantinivku kako bi skrenula pažnju sa ukrajinskih uspeha na drugim delovima fronta.

1/7 Vidi galeriju Razoreni grad u Ukrajini, Kostjantinivka - Donjecka oblast Foto: Kopnena vojska Ukrajine

Situacija je prerasla u "veliku krizu", upozorava ukrajinski operater drona.

Snabdevanje je postalo izuzetno teško, a ukrajinski projekat za praćenje fronta DeepState procenjuje da je pad Kostjantinivke "pitanje vremena". Kada se to dogodi, logistika u tom području biće znatno komplikovanija, a boravak u Kramatorsku "izuzetno opasan".

Drugi ukrajinski vojnik koji se bori u gradu rekao je da ne dobijaju potrebna pojačanja, a komandanti nerado prijavljuju izgubljene položaje jer bi im tada bilo naređeno da ih ponovo zauzmu.

- Nemamo dovoljno ljudi da zadržimo ono što još kontrolišemo, a kamoli da organizujemo napade - rekao je.