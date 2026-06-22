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Naoružani napadač ubio je jednog policajca, a ranio drugog policajca i jednog civila pre nego što je i sam ubijen tokom pucnjave u prodavnici prehrambenih namirnica u Montrealuu ponedeljak.

1/10 Vidi galeriju Pucnjava u Montrealu Foto: Printscreen X

Stanovnicima četvrti Kot-de-Niže rečeno je da se sklone na bezbedno oko 12:30 časova nakon što je primećen naoružani muškarac kako se kreće tim područjem, prenosi "Montreal Gazette".

Uznemirujući snimci pucnjave prikazuju dvojicu policajaca kako ulaze u obračun sa napadačem, koji je prema njima krenuo sa puškom i u maskirnoj odeći. Izgledalo je da je koristio poluautomatsku pušku. Svedoci su izjavili da su čuli i do 30 hitaca.

Tokom razmene vatre jedan od policajaca ostao je nepomično da leži na zemlji. Prvobitni izveštaji govorili su da su oba policajca ubijena, ali je policija Montreala kasnije potvrdila da je jedan od njih podlegao povredama.

- Sa ogromnom tugom potvrđujemo smrt jednog od naših policijskih službenika koji je stradao na dužnosti - navodi se u saopštenju policije.

Pucnjava se dogodila u blizini dela grada sa velikom jevrejskom zajednicom, gde se nalaze brojni košer restorani, centar Habada, jevrejske škole i društveni centri. Za sada nema naznaka o motivu napada.