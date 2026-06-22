Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Semjuel Mekalister nestao je 11. septembra 2023. godine dok je sa prijateljem pecao iz kajaka u području "Firth of Thames".

Dvadesetpetogodišnjak je dok je more bilo nemirno izgubio veslo, pa ga je prijatelj privezao za plutaču da bi otišao po pomoć. Kada su se vratili, Mekalister i njegov kajak više nisu bili tamo, prenose mediji "NZ Herald" i "1News".

Posle dva dana potrage, operacija je pretvorena u potragu za telom, jer se pretpostavljalo da se utopio, napisala je tada njegova majka Hajdi Ejnsli na Fejsbuku.

Policija Novog Zelanda potvrdila je 22. juna da su ostaci Semjuela Mekalistera pronađeni 6. januara na ostrvu Motukaramarama, poznatom i kao Buš Ajland, čime je okončana gotovo dve i po godine duga potraga.

- Policija može da potvrdi da su ostaci nestalog 25-godišnjeg Semjuela Mekalistera pronađeni na ostrvu Motukaramarama 6. januara - rekao je vršilac dužnosti šefa kriminalističkih istraga okruga Vaikato, privremeni inspektor Stefan Ambler.

- Ostaci su forenzički pregledani od strane patologa i završeno je DNK testiranje. Semjuelova smrt prosleđena je mrtvozorniku - dodao je.

Prema objavi njegove majke na Fejsbuku od 20. juna, čovek koji je jedrilicom obilazio Novi Zeland usidrio je svoj brod u zalivu kod ostrva Buš 5. januara. Sutradan je, šetajući psa, "naišao na ljudske skeletne ostatke razbacane među stenama i odmah obavestio vlasti".

- Sprovedena je akcija izvlačenja ostataka, a nakon pregleda patologa i antropologa procenjeno je da postoji velika verovatnoća da ostaci pripadaju mom prelepom sinu Semjuelu - napisala je ona.

- Zatim sam 13. januara, posle dve godine, četiri meseca i dva dana molitvi, nade, potrage, vere i odbijanja da odustanem, konačno dobila taj poziv.

Ejnsli je rekla da je konačnu DNK potvrdu da ostaci pripadaju njenom sinu dobila 16. juna.

- Ništa me nije moglo zaista pripremiti za taj trenutak. Toliko emocija me je preplavilo odjednom - olakšanje, slomljeno srce, zahvalnost, tuga - napisala je.

Obraćajući se čoveku koji je pronašao njenog sina, dodala je:

- Za mene ste anđeo poslat od Boga. Moje srce mu svakog dana zahvaljuje zbog vas.

Od Semjuelovog nestanka njegova majka brine o njegovo troje dece - Ritmu (9), Kahuu (7) i Amiji (4).

Rekla je da su deca bila "veoma hrabra" tokom poslednjih nekoliko teških godina.

- Mnogo pričaju o svom ocu i o tome koliko im nedostaje i koliko ga vole - rekla je za "NZ Herald".

- Trudimo se da uspomene na Semjuela održimo živim na lep način.

Prema pisanju "NZ Heralda", organizuje se sahrana kojoj će prisustvovati članovi uže porodice i bliski prijatelji.